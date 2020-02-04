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EBB’nin “Çevreci Kış Turizmi İşbirliği Projesi”nde önemli adımlar atıldı

İHA

EBB’nin “Çevreci Kış Turizmi İşbirliği Projesi”nde önemli adımlar atıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin, Avrupa Birliği (AB) Şehir Eşleştirme Programı kapsamında yürüttüğü “Çevreci Kış Turizmi İşbirliği Projesi”nin final toplantısı Palandöken’de yapıldı. Erzurum ve Bulgaristan’ın Bansko şehrinin paydaşı olduğu proje ile çevreci kış turizm yatırımlarına yönelik karşılıklı inceleme ve çeşitli temaslarda bulunulurken, projenin final etabı ise Erzurum’da gerçekleştirildi. Fizibilite çalışmaları ve proje faaliyetlerinin sonuçlarının paylaşıldığı final toplantısına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı başkanlık ederken, oturumda Bulgaristan Bansko Belediye Başkan Vekilleri Sasuke Vachkova, Stoycho Banenski, Belediye Meclis Üyesi Aleksandar Veskov ve Avrupa Birliği Şube Müdürü Tsvetanka Obetsanova da hazır bulundu.
“Çevreci Kış Turizmi İşbirliği Projesi”nin finalinde konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, yenilenebilir enerji kaynaklarına vurgu yapmakla kalmadı, Erzurum’da bu yönde yürütülen çalışmaları da anlattı. Bulgaristan’ın Bansko şehriyle Erzurum’un “Çevreci Kış Turizmi İşbirliği Projesi” adı altında ortak bir çalışma yürüttüklerini anımsatan Aynalı, söz konusu projenin enerji tasarrufu gibi çok özel bir amaca hizmet ettiğinin altını çizdi. Aynalı, “Projemiz, kış turizm yoğunluğunun giderek arttığı her iki kentte, yani Erzurum ve Bansko’da hem enerji sarfiyatının önüne geçmeye ve hem de turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu enerjiyi doğal yollardan elde ederek çevreyi koruma altına almayı öngörüyor” dedi.
Proje kapsamında her iki kentte karşılıklı incelemeler ve teknik içerikli toplantılar olduğunu kaydeden Zafer Aynalı, “Proje kapsamında geçtiğimiz aylarda Bansko’dan gelen heyeti Erzurum’da ağırlamıştık. Ardından biz de Erzurum’dan Bansko’ya teknik bir heyet gönderdik. Proje çerçevesinde “Enerji Yatırımları Fizibilite Etüdü” üzerinde çalışıldı, değerlendirmeler yapıldı. Bansko’da ekibimizin katılımıyla tam 4 gün süren çalışmalar kapsamında Bansko Kayak Merkezi’nde bir dizi incelemede bulunuldu. Her iki belediyenin işbirliği çalışmalarını geliştirme ve kardeş şehir faaliyetlerinin tabanını oluşturma amacıyla yürütülen etkinliklerde, projenin sürdürülebilirliğine yönelik kararların alınması da sağlandı. Her iki tarafta da ortak amaç; kış turizm merkezlerimizde yeni ve sürdürülebilir enerji kaynakları oluşturmak ve bu enerjiyi doğrudan turizmin istifadesine sunmaktır” diye konuştu.
Final toplantısına katılan heyete Erzurum’da yapılan yenilenebilir enerji yatırımları hakkında bilgiler de aktaran Aynalı, “Büyükşehir Belediyesi olarak, Erzurum’un günlük ve yıllık güneşlenme sürelerini bir fırsat olarak görüp, çok sayıda güneş enerjisi santrali kurduk. Bu santraller sayesinde Erzurum’da bugün zahmetsiz bir biçimde elektrik enerjisi üretmeye ve böylece ekonomik bir döngü oluşturmaya başladık. Yine aynı anlayış doğrultusunda içme suyu arıtma tesisimizin giriş kısmına da bir hidroelektrik santrali kurarak, yıllardır boşa akan suyumuzdan elektrik enerjisi elde etmeyi başardık. Yine Büyükşehir Belediyesi olarak; çöp depolama sahamızda kurduğumuz santral sayesinde, karbondioksitten 28 kat daha zararlı olan metan gazını elektrik enerjisine dönüştürdük. Bu projemiz kapsamında bir yıldan fazla bir süredir hem elektrik üretiyor ve hem de bu yolla metan gazının atmosferimize salınımının önüne geçmiş oluyoruz. Bu girişimlerimiz, belediyecilik anlayışımızın merkezine aslında çevreci bir yaklaşımı oturttuğumuzun apaçık bir kanıtı durumundadır” ifadelerini kullandı.
Zafer Aynalı, “Çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edecek olmanın heyecanı bir yana, çevreci belediyecilik anlayışımızla hem ortaya yeni modeller koymuş olmanın ve hem de projelerimize uluslararası bir boyut kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşadığımızı da, burada özellikle belirtmek istiyorum” diyerek, Bulgaristan’un Bansko şehri ile
Erzurum arasındaki turizm işbirliğinden duydukları memnuniyeti ifade etti. Final toplantısına katılan Bansko heyeti ise, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile kış turizmine yönelik olarak ortaklaşa yürüttükleri projeden olumlu sonuçlar elde ettiklerini bildirdi.

ERZURUM

04 Şubat 2020 Salı

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