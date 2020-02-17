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Rektör Çomaklı DAGC'nin konuğu oldu

İHA

Rektör Çomaklı DAGC'nin konuğu oldu

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile ekibi Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetinin (DAGC) misafiri oldu.
Dış paydaşlar ile fikir alışverişlerine hız kesmeden devam eden Rektör Çomaklı bu kapsamda Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Feridun Fazıl Özsoy ile yönetim kurulu üyeleri ve cemiyet mensuplarıyla bir araya geldi. Rektör yardımcısı, rektör danışmanı ile birim ve ofis koordinatörlerinin yer aldığı kahvaltı programında, şehre ve gündeme ait değerlendirmelerde bulunan Rektör Çomaklı, üniversite bünyesinde yapılan çalışmalar ve gelecekte yapılması planlanan projeler hakkında bilgi paylaşımında bulundu.
Erzurum’a değer katacak projeler
"Türkiye ve dünya çapında çok değerli bir kadroya sahibiz. Bilimsel ve akademik anlamda her türlü alt yapıyı bünyemizde barındırıyoruz. Bu imkânların bilinciyle yürüttüğümüz çalışmalarımızın dönütlerini de almaya başladık” ifadeleriyle konuşmasına başlayan Rektör Çomaklı, göreve geldikleri günden itibaren yapılan çalışmaları DAGC üyeleriyle paylaştı. Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin bir model olduğunu belirten Çomaklı, bu vizyonun dile getirildiği günlerde dünyada bile çok az konuşulduğunu ancak şimdi herkesin bu projeye inandığını söyledi. Üniversiteye çizdiği yol haritasının yanında şehre değer katacak projelerin de yer aldığı bu vizyonun topyekûn kalkınmaya vesile olacağına yürekten inandığını vurguladı.
Karşılıklı fikir alışverişlerinin yapıldığı ziyarette, basının halkı doğru bilgilendirme noktasında sorumluluklarının olduğunu kaydeden Rektör Ömer Çomaklı, toplumun üniversite ile kaynaşmasında ve üniversitede yapılan faaliyetlerin hızlı ve doğru bir şekilde aktarılmasında basın kuruluşlarının önemli bir rolü olduğunu söyledi.
Rektör Prof. Dr. Çomaklı, “Gelecek nesiller için hep beraber çalışmalıyız. Bu noktada yapılacak iş birliklerini sonuna kadar destekliyoruz. Üniversite ve iletişim fakültemiz olarak basın mensuplarının tamamına kapılarımız her zaman açık. Vatanımız ve milletimiz için birlikte çalışacağız. Üniversitemizin Erzurum’a azami ölçüde katkı sağlaması için gereken her şeyi yapacağımızı herkesin bilmesini istiyorum. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Planlamasını yaptığımız projelerin hayata geçmesiyle birlikte üniversite ve şehir olarak ivme kazanacağız. Bu vesileyle Bizleri ağırlayan Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetinin (DAGC) Feridun Fazıl Özsoy ile yönetim kurulu ve cemiyet üyeleriyle teşekkür ediyor tüm basın mensuplarına çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.
“Atatürk Üniversitesi ile iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, Rektör Çomaklı’nın basın mensuplarıyla sık sık bir araya geldiğini, bu buluşmaların da arada kurulan iletişim köprüsünü güçlendirdiğini belirtti. Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti olarak Atatürk Üniversitesi ile ilişkilerin her zaman üst seviyede olduğuna dikkat çeken Başkan Özsoy, üniversiteyle ortak projeler ve programlar düzenlediklerini hatırlatarak bundan sonraki süreçte de iş birliği içerisinde çalışacaklarını aktardı. Atatürk Üniversitesinin çalışmalarının ve projelerinin desteklenmesi gerektiğini, bunun Erzurum için büyük önem arz ettiğini vurgulayan Özsoy, gösterdiği yakın ilgiden dolayı Rektör Çomaklı ve ekibine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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