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Yeşilay Erzurum Başkanı Başkanı Salih Kaygusuz, “Yeşilay 100 yaşında, Nice Sağlıklı Nesillere”

İHA

17 Mart tarihleri arasında "Nice Sağlıklı Nesillere" konseptiyle gerçekleşecek Yeşilay Haftası'nda Türkiye'nin her bölgesinde etkinlikler düzenlenecek. Yeşilay'ın 100. kuruluş yıldönümünün de kutlanacağı hafta dolayısıyla Erzurum'da dabağımlılıklara karşı farkındalığı artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Yeşilay Erzurum Başkanı Başkanı Salih Kaygusuz, “Yeşilay 100 yaşında, Nice Sağlıklı Nesillere”

17 Mart tarihleri arasında “Nice Sağlıklı Nesillere” konseptiyle gerçekleşecek Yeşilay Haftası’nda Türkiye’nin her bölgesinde etkinlikler düzenlenecek. Yeşilay’ın 100. kuruluş yıldönümünün de kutlanacağı hafta dolayısıyla Erzurum’da dabağımlılıklara karşı farkındalığı artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.
Bu yıl 100’üncü yaşını kutlayan Yeşilay, 1 7 Mart tarihleri arasında Yeşilay Haftası kapsamında düzenlediği etkinliklerde “Nice Sağlıklı Nesillere” mesajını vurgulayacak. Yeşilay Haftası 7’den 70’e herkesin ilgisini çekecek saha aktiviteleri ile kutlanacak.
Yeşilay’ın kuruluşundan bu yana faaliyet alanını genişleterek, toplumu zararlı alışkanlıklardan ve bağımlılıklardan korumaya yönelik pek çok proje gerçekleştirdiğini belirten Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Salih Kaygusuz şunları söyledi: “Yeşilay olarak yıl boyunca bağımlılıklara ilişkin farkındalığı artırmak için pek çok çalışma gerçekleştiriyoruz. Yeşilay Haftası’nın kutlandığı 1 7 Mart tarihleri arasında ise bu çalışmalarımıza yenilerini ekliyoruz. Biz 100 yıldır bağımlılıklarla mücadele eden, sağlıklı nesillerin yetişmesi hedefiyle faaliyetlerini sürdüren, bunun için bilimden, sanattan, spordan yararlanan köklü bir kurumuz. Bu yıl da Yeşilay’a gönül vermiş tüm vatandaşlarımızla birlikte hem 100’üncü yaşımızı kutlayacak; hem de ‘Nice Sağlıklı Nesillere’ diyeceğiz. Herkesi bize katılmaya ve sağlıklı nesiller hedefimizi desteklemeye çağırıyoruz.”
Yeşilay’ın çalışmalarının topluma ulaşmasında gönüllülerin önemli bir rolü olduğuna değinen Şube Başkanı Salih Kaygusuz,“Yeşilay olarak, bizim çalışmalarımızın bireylere ulaşmasında gönüllülerimizin yürüttüğü çalışmalar çok değerli. Ne kadar fazla insan Yeşilay’ın çalışmalarından haberdar olur ve öğrendiklerini çevresiyle paylaşırsa, bağımlılıklarla mücadelemiz o kadar güçlenir.” dedi.
Salih Kaygusuz, hafta boyunca düzenlenecek etkinlikler hakkında şu bilgileri verdi:
“28.02.2020 tarihinde şehit ve gazi yakınlarımız için Erzurum Yeşilay Şubesi Dernek Binasında bağımlılık semineri (kadınlara özel) düzenlenecek.
Gençlik komisyonumuz, kadın komisyonumuz, Atatürk Üniversitesi ve ETÜ Genç Yeşilay gönüllülerimizin de katılacağı 100 kişilik bir grup ile 29.02.2019 tarihinde doğa yürüyüşü yapılacak, Palandöken Dağı’nda Türk Bayrağı ve Yeşilay pankartı açılacak.
01.03.2020 tarihinde 13.0018.00 saatleri arası Kent Meydanı’nda stant etkinliği ve aynı gün saat 13.0014.00 arası mehter takımı gösterisi yapılacak.
05.03.202006.02.2020 tarihlerinde Doğu Anadolu Kariyer Fuarında stant etkinliğimiz olacak ve 05.03.2020 tarihinde fuar alanında YeşilayİŞKUR ortaklığı ile “İşin Olsun Kulübü” sertifika töreni yapılacak.
06.03.2020 tarihinde Erzurum Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce belirlenecek 70 vatandaşımıza Adliye Konferans Salonunda “Maddeyi Bırakma Sonrası Yoksunluk Semineri” verilecek.
07.03.2020 tarihinde Yakutiye Gençlik Merkezi işbirliği ile MNG AVM’de stant etkinliğimiz ve çocuk şenliğimiz olacak ( yüz boyama, animasyon gösterisi vb.)
17 Mart tarihleri arasında belirli noktalardaki otobüs duraklarına Yeşilay görselleri asılarak vatandaşlarımızda “Yeşilay” konusunda farkındalık oluşturulmaya çalışılacak.
Tüm ilçelerimizde bulunan okullarda Uygulayıcı Eğitim alan rehber öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimize “Yeşilay Haftası” ile ilgili seminerler verilecek.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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