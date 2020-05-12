Erzurum Emniyetinden “Hele Dadaş” besteli “Evde kal” çağrısı

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Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan videoda vatandaşlara türkülü “Evde kal” çağrısı yapıldı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Muhammed Yasin Elitok tarafından yazılan “ Dadaş Evde Kal” bestesi ile vatandaşlara evde kalmaları yönünde esprili bir video hazırlandı. Türkünün seslendirmesini ise Erzurumlu sanatçı Serdar Akçelik yaptı.

Hazırlanan videoda boş kalan Erzurumlu sokaklar gösterilirken Emniyet personellerinin çalışmaları da videoda yer aldı.

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