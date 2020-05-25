Şehit annesinden, Diyarbakır'da nöbet tutan ailelere destek

<br>Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)SİİRT'in Pervari ilçesinde 8 yıl önce helikopter kazasında şehit olan Erzurumlu Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Güneş'in annesi Rahime Güneş, bayramda oğlunun mezarına koştu. Oğlu çok sevdiği için mezarına fesleğen eken Rahime Güneş, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki annelere mesaj gönderdi. Güneş, "Anneler, evlatlarına sahip çıksınlar. Bulana kadar ayrılmasınlar. Ben şehit annesi olarak onların arkasındayım. İnsan gibi yaşamak varken, dağlarda sürünmek ne diye? Gelin annelerinizin ekmeğini, çorbasını yiyin, dizlerinde yatın" dedi.<br>Merkez Yakutiye ilçesindeki Hilalkent semtinde yaşayan Rahime Güneş, Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak şehit oğlunun mezarına gitmek için yardım istedi. Vefa Sosyal Destek Gurubu, Rahime Güneş'i Siirt'in Pervari ilçesinde 10 Kasım 2012'de helikopterin düşmesi sonucu şehit olan oğlu Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Güneş'in Karskapı Şehitliği'ndeki mezarına götürdü. Elinde fesleğen ile oğlunun gelen Rahime Güneş, onları mezara ekti.<br>'GÜLE GÜLE GELİYORUM'<br>Oğlunun fesleğen kokusunu çok sevdiğini söyleyen anne Güneş, "Ben böyle gülerek geliyorum. Çünkü bana vasiyeti vardı. 'Anne şehit olacağım, sakın ağlama. Hakkımı helal etmem" demişti. Ben de şehit olduğundan beri ağlamadım. Tabi içim kan ağlıyor, evlat acısını Rabbim hiçbir anaya göstermesin ama ben böyle dik durdum. Kuzumun mezarına güle güle gelip gidiyorum. Bütün şehitlerimizin mekânı cennet olsun. Rabbim anne babalara sabır versin. Kuzum fesleğeni çok seviyordu onu getirdim ektim. Böyle oyalanıyoruz, içimiz kan ağlasa da yüzümüz gülüyor. 4 çocuğum daha var. Oğlum öldüğünde torunum annesinin karnındaydı. Torunumun yüzünü göremiyorum. Onu görebilmek için mahkemeye verdim, kazandım ama annesi bize yine göstermiyor" dedi.<br>'AİLELER ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKSIN'<br>Hayatını çocuklarına adadığını belirten anne Rahime Güneş, ailelerin çocuklarına sahip çıkmasını istedi. Güneş, "Türkiyemin annelerine çok mesajım var. Evlatlarını hayırlı yetiştirsinler. Sadece çocuklarına bahane buluyorlar. Benim çocuklarım ne kimseyi incitir, ne kimseye sarkıntılık ederler. Anne ve babalarda rol çok büyük. Baba sabah işe gidip akşam geliyor, haberi olmuyor. Evlatlarına arkadaş, kardeş olacaklar. Ben çocuklarımla evcilik oynardım, hep onlarla birlikteydim. Çocuklarımı büyütene kadar bir komşu yüzü görmedim. Çocuklarıma hayatımı adadım. Babalar annelerine, hanımlarına saygılı olsun ki evlatlarda hanımlarına saygı göstersin. Saygısız büyüdüm mü Türkiyeme de, vatanıma da milletime de zarar veririm" diye konuştu.<br>'BÜTÜN TÜRKİYE ARKANIZDA'<br>HDP Diyarbakır binası önünde evlat nöbetini sürdüren ailelere de seslenen Rahime Güneş, şehit annesi olarak çocuklarına kavuşmaları için dua ettiğini ifade etti. Terör örgütü PKK'ya lanet eden anne Güneş şunları söyledi:<br>"Diyarbakır'da evlatlarını arayan annelere de seslenmek istiyorum. Evlatlarına sahip çıksınlar, bulana kadar gitmesinler. Ben şehit annesi olarak onların arkasındayım. Her zaman dua ediyorum. PKK'yı Allah per perişan etsin. Kandırılmışlarına demiyorum o en başlarına söylüyorum. O kadar kandırılmış evlatlarımız var. Lütfen geri yollayın. Ana babaları yakmayın. Bu yalancı dünya ne size ne bize kalacak. Allah onları kahretsin. Düzgün insan gibi yaşamak varken, dağlarda sürünmek ne diye? Gelin annelerinizin ekmeğini, çorbasını yiyin, dizlerinde yatın. Durmayın gelin. Bakın Cumhurbaşkanımız davet ediyor, kurtarın kendinizi. Yeter ki gelsinler teslim olsunlar sıcak yataklarında yatsınlar. Sayın Cumhurbaşkanımız her şekilde yanınızda. Bütün Türkiye arkanızda. Anneler, evlatlarınıza sahip çıkın. Sanmayın gelemiyoruz ama her zaman dualarımız yanlarında. Çünkü evlat acısını en iyi bilen benim. Teröristleri de Allah kahrı perişan eylesin. Allah'a havale etmişim. İnsan evladı olsalar terörist olmazlar."DHA-Genel Türkiye-Erzurum Hümeyra PARDELİ<br>2020-05-25 10:03:36<br>

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