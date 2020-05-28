Tortum Şelalesi’nin çehresi değişiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tortum Şelalesi’nin çehresi değişiyor

İHA

Kış Turizminin önemli merkezlerinden Erzurum'da yaz aylarında da turist ağırlayabilmek için Valilik ve Büyükşehir ile Uzundere Belediyesi tarafından Tortum Şelalesi'nde bir dizi çalışma başlatıldı.

Tortum Şelalesi’nin çehresi değişiyor

Kış Turizminin önemli merkezlerinden Erzurum’da yaz aylarında da turist ağırlayabilmek için Valilik ve Büyükşehir ile Uzundere Belediyesi tarafından Tortum Şelalesi’nde bir dizi çalışma başlatıldı.
Erzurum Valisi Okay Memiş, kent merkezine 110 kilometre uzaklıkta bulunan Tortum Şelalesi’ni ziyaret etti. Bölgeye daha fazla turist çekmek amacıyla çalışma başlattıklarını bildiren Memiş, hedeflerinin ilk etapta 500 bin turist olduğunu söyledi.
Türkiye'nin en büyük şelalesi olmasının yanı sıra 21 metrelik genişliği, 48 metreden düşen suyuyla dünyanın en yüksek 3'üncü şelalesi özelliğiyle her mevsim yerli ve yabancı binlerce turistin ilgisini çeken Tortum Şelalesi'nde Erzurum Valiliğince de daha fazla ön plana çıkması için proje hazırlandı.
Proje kapsamında, şelalenin merdivenleri yenilecek, led aydınlatmaların yanı sıra birinci sınıf kafeterya ve restoranlar ile engelli vatandaşların şelaleyi görebileceği alanlar yapılması planlanıyor.
Vali Memiş, alanda yaptığı inceleme sonrası yaptığı açıklamada Tortum Şelalesi’nin dünyanın 4’üncü büyük şelalesi olduğunu kaydetti.

Engelli vatandaşlar unutulmadı
Şelalede bulunan işletmelerin standartların altında olduğunu belirten Memiş, “Çok güzel bir proje yaptık. Burada 1. Sınıf restoran 1. Sınıf kafeterya olsun istiyoruz. Merdivenleri komple yeniliyor, led aydınlatma ve zipline yapıyoruz. Ayrıca Engelli vatandaşlarımız buraya kadar gelip aşağı inemiyordu. Engelli vatandaşlarımızın da şelaleyi görebileceği bir yer yapıyoruz” dedi.

Kent istihdamına önemli katkı
Şelalede yapılan çalışmaların kent turizminin yanında istihdama da önemli katkı sağlayacağını ifade eden Memiş, şöyle konuştu:
“Maksadımız bu doğal güzelliklerden bütün vatandaşlarımızın bütün dadaşların çok iyi bir şekilde faydalanması ve istihdam sağlamak. Turizm istihdam demektir. En az 500 bin turist ve 1000 kişilik istihdam hedefliyoruz. İnsanlara iş vereceğiz, aş vereceğiz. Bu yatırımın sebebi turizmi geliştirmek ve istihdama katkı sağlamaktır. Burada gençler çalışacak.”
Vali Memiş, korona virüs salgını nedeniyle çalışmaların sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kurbanlık koçların yün kırkımı başladı
YEREL HABERLER Kurbanlık koçların yün kırkımı başladı
Oltu'da havalar ısındı, koçların kırkımı başladı
YEREL HABERLER Oltu'da havalar ısındı, koçların kırkımı başladı
İtfaiyeden cep telefonu destekli kedi kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER İtfaiyeden cep telefonu destekli kedi kurtarma ...
Atatürk Üniversitesi’nden gıda güvenliğine yönelik önemli hamle
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi’nden gıda güvenliğine yönelik ...
Göktaşı olduğu değerlendirilen cismin düştüğü an Erzurum’dan görüntülendi
YEREL HABERLER Göktaşı olduğu değerlendirilen cismin düştüğü an ...
Oltu Belediye Başkanı Taşçı esnafı ziyaret etti
YEREL HABERLER Oltu Belediye Başkanı Taşçı esnafı ziyaret etti
Başkan Orhan’dan 27 Mayıs mesajı Başkan Orhan: “Millet iradesi ilelebet hakim kalacaktır”
YEREL HABERLER Başkan Orhan’dan 27 Mayıs mesajı Başkan Orhan: ...
Otomobil vince çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Otomobil vince çarptı: 1 ölü
Horasanlılar maske takma kuralına uyuyor
YEREL HABERLER Horasanlılar maske takma kuralına uyuyor
Başkan Karataş’tan Ülkücü Şehitleri Anma mesajı
YEREL HABERLER Başkan Karataş’tan Ülkücü Şehitleri Anma mesajı
Taşkesenlioğlu Cumhurbaşkanının özel davetlisi oldu Fahrettin Taşkesenlioğlu ‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ açılışına Erzurum’dan davet edildi
YEREL HABERLER Taşkesenlioğlu Cumhurbaşkanının özel davetlisi ...
ŞEHİRDER’den Vali Okay Memiş’e destek
YEREL HABERLER ŞEHİRDER’den Vali Okay Memiş’e destek
AK Parti Milletvekili Aydemir: ‘’Darbeleri ve destekçilerini lanetliyoruz’ ‘Demokrasi şehitlerini rahmetle anıyoruz’
YEREL HABERLER AK Parti Milletvekili Aydemir: ‘’Darbeleri ve ...
Sel gitti izleri kaldı
YEREL HABERLER Sel gitti izleri kaldı
Erzurum’daki kaya mezarlıklarının sırrı çözülüyor, yer altı şehri çıkabilir
YEREL HABERLER Erzurum’daki kaya mezarlıklarının sırrı çözülüyor, ...
HES inşaatını sel bastı
YEREL HABERLER HES inşaatını sel bastı
Valilikten “Erzurum Valisi Okay Memiş Karslıları üzdü” haberine ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Valilikten “Erzurum Valisi Okay Memiş Karslıları ...
Kısıtlamada sokak hayvanlarına yiyecek bırakıp, muayenelerini yaptılar
YEREL HABERLER Kısıtlamada sokak hayvanlarına yiyecek bırakıp, ...
Kısıtlamada sokak hayvanlarına yiyecek bırakıp, muayenelerini yaptılar
YEREL HABERLER Kısıtlamada sokak hayvanlarına yiyecek bırakıp, ...
Yakutiye Belediyesi’nden örnek davranış Sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Yakutiye Belediyesi’nden örnek davranış Sokak ...
TYB Erzurum Şubesi 'Sanal Şiir Şöleni' ile bir ilke imza atıyor
YEREL HABERLER TYB Erzurum Şubesi 'Sanal Şiir Şöleni' ile bir ilke ...
Demir: “Saman ile hayvancılık, makinesiz de tarım olmaz”
YEREL HABERLER Demir: “Saman ile hayvancılık, makinesiz de tarım ...
Kaymakam Eker, sel sonrası bölgede incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Kaymakam Eker, sel sonrası bölgede incelemelerde ...
Soğuk hava nedeniyle 70 küçükbaş hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Soğuk hava nedeniyle 70 küçükbaş hayvan telef oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X