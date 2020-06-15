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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum, organik tarımın merkezi olacak

İHA

Erzurum, organik tarımın merkezi olacak

Tüm alanlarla olduğu gibi Türkiye’nin tarımsal anlamda da kalkınması için yurt içi ve yurt dışında bulunan paydaşlarla bir araya gelinerek üretilen proje toplantılarının bir yenisi Atatürk Üniversitesinde gerçekleşti.
Erzurum Valiliği himayesinde yürütülen ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın ev sahipliği yaptığı, AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ ve Erzurum Valisi Okay Memiş’in başkanlığında gerçekleşen, Erzurum'da organik tarım çalışmaları konulu toplantıya ayrıca, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yöneticileri, AK Parti İl Başkanı M. Emin Öz, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Aytim Şirketler Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Sevda Aydın ve beraberindeki Green Bio Organic Bulgaria Vakfı Başkanı Johannes H. A. Cools ile organik tarım alanında yetkin Atatürk Üniversitesi akademisyenleri katıldı.
Sevda Aydın Vakfı aracılığıyla Erzurum’a gelen Green Bio Organic Bulgaria Vakfı yöneticileri Valilik koordinesinde yürütülecek olan organik tarım çalışmalarına 1 milyon TL bağış yapacak.
Toplantıda dinleyicilere slayt eşliğinde bir sunum yapan Vakıf Başkanı Johannes H. A. Cools, organik tarım konusundaki AB projesini önümüzdeki dönemde Erzurum’da yapmak istediklerini söyledi.
Çeşitli desteklerle Erzurum ve bölgesinde gerçekleştirilecek organik tarım üretiminin olumlu sonuçlar vereceğini belirten A. Cools, verimli toprakları olan Erzurum’un bu konuda değerlendirilmesi gereken bir bölge olduğunu aktardı.
“Şehrin Kalkınması İçin Tüm Projelere Açığız”
Birçok alanda olduğu gibi organik tarım üretimi konusunda da Erzurum’u kalkındırmak ve geleceğe yatırım yapmak amacıyla bu toplantının gerçekleştiğini belirten Vali Okay Memiş, Atatürk Üniversitesinin tarım ve hayvancılık konusundaki bilimsel verilerinden ve akademisyenlerin tecrübelerinden yararlanılması gerektiğini ifade etti. Erzurum’un tüm kurumlarının şehrin kalkınması için her türlü proje ve iş birliğine açık olduğunu söyleyen Okay Memiş, şehrin yöneticileri olarak gereken destek ve kolaylıkların sağlanacağını aktardı.
“Organik Tarımın Ekonomik Açıdan Fırsata Çevrilmesi Gerekiyor”
Erzurum’un toprak ve iklim yapısına uygun tarım ürünlerinin doğru yöntemler kullanılarak rahatça üretilebileceğini aktaran Bakan Prof. Dr. Recep Akdağ ise günümüz şehir toplumunda organik tarıma oldukça rağbet gösterildiğine ayrıca vurgu yaptı. Organik ürünlerine son yıllarda talebin artması sonucu organik tarımın üretiminin de artmaya başladığını ifade eden Bakan Akdağ, günümüzde organik tarımla yetiştirilen ürün çeşidinin de 200’e kadar çıktığını, özellikle de gelişmiş ülkelerde yoğun talep gören organik ürünlerin ülkemiz ekonomisi açısından fırsata çevrilmesi gerektiğini söyledi.
“Projeye Bilimsel ve ARGE Alt Yapımızla Hazırız”
Atatürk Üniversitesi olarak böyle bir çalışmanın paydaşı olmaktan memnuniyet duyduklarını aktaran Rektör Prof. Dr. Çomaklı, akademik anlamda insan kaynağı ve teknolojik alt yapı olarak bu projeye her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.
Bilimsel ve ARGE alt yapısıyla Atatürk Üniversitesinin bu tarz projelerle önemli başarılarının olduğuna dikkat çeken Rektör Çomaklı, bu projede de üniversitenin yine aynı başarıyı göstereceğine emin olduğunu belirterek şunları söyledi: “Organik üretim yapılacak arazinin ana yollardan, ağır sanayi tesislerinden, maden işletmelerinden kentsel atıkların toplu olarak bırakıldığı alanlardan, kirletici atıklar içeren akarsu ve yer altı sularından etkilenmeyecek bir mesafede olması gerekiyor. Bu durum ise geniş tarım toprakları, temiz havası ve suyu olan Erzurum’u cazip hale getiriyor.”
Konuşmaların ardından soru cevap şeklinde devam eden toplantıda Atatürk Üniversitesi akademisyenlerinin de fikirleri alındı. Üniversitenin tüm alt yapı sistemi ve bilimsel tecrübeleriyle bu projeye destek vereceğini belirten akademisyenler, toplumun tüm dinamikleri dikkate alınarak çalışılması gerektiğini söylediler.
Organik Tarım Çalışmaları kapsamında düzenlenen toplantı için Erzurum’a gelen Sevda Aydın Vakfı yönetici ve temsilcileri Çomaklı’yı makamında ziyaret ederek üniversitenin de paydaşı olduğu proje hakkında fikir alışverişinde bulundular.

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