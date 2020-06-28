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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Merkezim Her Yerde’ çocukların eğlencesi oldu

İHA

Covid19 Pandemisi sonrasına hızlı bir giriş yapan ve faaliyetlerini artıran Erzurum GSİM, 'Spor Her Yerde' Projesi ile meydanlarda spor gösterileri yaparken, Gençlik Merkezleri'nin etkinlikleri de tam gaz devam ediyor. 'Merkezim Her Yerde' çocukların eğlencesi oldu.

‘Merkezim Her Yerde’ çocukların eğlencesi oldu

Covid19 Pandemisi sonrasına hızlı bir giriş yapan ve faaliyetlerini artıran Erzurum GSİM, ‘Spor Her Yerde’ Projesi ile meydanlarda spor gösterileri yaparken, Gençlik Merkezleri’nin etkinlikleri de tam gaz devam ediyor. ‘Merkezim Her Yerde’ çocukların eğlencesi oldu.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid19) sürecinde evlerinin balkanlarında halka spor yaptıran ve onların hareket etmesini sağlayan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Normalleşme süreci ile de ‘Spor Her Yerde’ projesini hayatiyete geçirerek, halka spor gösterileri yaparken, gençleri spora teşvik etmeyi hedeflemişti. Pandemi sürecinde binlerce siperli maske üretimi ile sağlık çalışanlarına ve emniyet mensupları ile esnafa katkı sunan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri, bugünlerde de faaliyetlerine tam gaz devam ediyor. Yakutiye Gençlik Merkezi Şehirler Kültürler Yaşlılar Projesi ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile şehit ailelerine yaptığı etkinliklerle alkış almıştı. Şimdi de Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aziziye Gençlik Merkezi normalleşme süreciyle birlikte faaliyetlerine start verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ‘Merkezim Her Yerde’ Projesi kapsamında faaliyetlerini bu defa Gençlik Merkezi'nde yapan Gençlik Liderleri çocuklarla eşsiz bir gün yaşattılar. Etkinliğe katılım sağlayan çocukların ateşi ölçülüp dezenfekte jeli dökülerek önlem alan gençlik liderleri faaliyetlerde de fiziksel mesafeye dikkat ederek çocukların güzel bir gün yaşamasını sağladılar. Maske ve sosyal mesafe vurgusunun yapıldığı etkinlikle çocuklar pandemi sürecinin ardından keyifli anlar yaşadı.
‘Merkezim Her Yerde’ Faaliyetleri arasında yer alan Çuval yarışı ile çocuklar kıyasıya yarışırken Corona sürecinin vermiş olduğu etkiyle dinamik ve enerji dolu mücadele etmeleri gözden kaçmadı.Çocuklara geleneksel Okçuluk ile Ok attıran gençlik liderleri , okçuluk branşı ile ilk kez tanışan çocukların mutluluğuna şahit oldular. Çocuklara farklı yarışmalarla hareketli bir gün sunan gençlik liderleri halat ve çekme ve matrax oyunları ile kurdukları parkurla kıyasıya yarıştırıp çocuklara spor dolu bir gün yaşattılar.
Aziziye Gençlik Merkezi Müdürü Murteza Cengiz, normalleşme süreciyle birlikte Taekwondo, Zeka Oyunları ve Keman atölyelerinin başladığını belirterek gençlerin ilgisinden dolayı mutlu olduklarını bugün de gençlik lideri ağabeyleri onlara eşsiz bir faaliyet planlayarak güzel bir gün yaşattıklarını söyledi.
Gençlik Liderleri Yavuz Selim Turgut, Yaser Taşkesenlioğlu ve Ümran Öztürk'un organize ettiği Merkezim Her Yerde Faaliyetinden ötürü teşekkür eden Cengiz, yaz sezonunda da proje ve faaliyetlerinin devam edeceğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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