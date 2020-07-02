Başkan Sekmen, Milli Eğitim Bakanlığı’ndaydı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç’le bir araya geldi.

Başkan Sekmen, Büyükşehir Belediyesi’nin Erzurum’da eğitime yönelik olarak yaptığı yatırım ve hizmetleri anlattığı Bakan Yardımcısı Denemeç’le görüş alışverişinde de bulundu. Bir dizi temasta bulunmak üzere Ankara’ya giden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Milli Eğitim Bakanlığı’nda da görüşmelerde bulundu. Bakan Yardımcısı Reha Denemeç’le görüşen Başkan Sekmen, öteden beri eğitim ve bir kültür şehri olan Erzurum’da, Büyükşehir Belediyesi’nin bu alandaki yatırımlarından bahsetti. Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ’ın da hazır bulunduğu görüşmede Sekmen, bilgi evlerinden kütüphanelere, mesleki eğitim kurslarından okulların bakım ve onarımlarına varıncaya kadar eğitim alanında Erzurum’da yürüttükleri çalışmaları sıraladı.

Sekmen Eğitim Seferberliğini Anlattı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’da büyük bir fark ortaya koyan ESMEK’lere de dikkati çektiği görüşmede, “Belediyemiz bünyesindeki ESMEK’ler sayesinde bugün şehrimizin dört bir yanında meslek eğitimleri veriyor, piyasanın nitelikli işgücü ihtiyacını karşılıyoruz. İlaveten lise ve üniversitelere hazırlık kurslarıyla da, çocuklarımıza ve gençlerimize eğitim, kaynak ve materyal desteği de sunuyoruz. Erzurum’da çok sayıda bilgi evi kurduk, okullarımıza kütüphaneler açtık, açmaya da devam ediyoruz. İl genelindeki okullarımızın tamamında bakım ve onarım çalışması yaptık, fiziki ihtiyaçlarını giderdik. Şu anda da bilim ve teknoloji merkezi projemizi hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Amacımız geleceğin beyinlerini ve bilim insanlarını yetiştirmek. Kaldı ki, biz eğitime yaptığımız her yatırımın aslında insana yapılan yatırım olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu manada Erzurum’da tam bir eğitim seferberliği başlatmış durumdayız” dedi.

Denemeç’ten Başkan Sekmen’e Teşekkür

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç de, görüşmenin ardından yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: “Yerel yönetimlerin eğitim ve kültürel yatırımlarıyla boy gösteriyor oluşu mutluluk verici. İşte bu çalışmalar bir bütün haline gelince geleceğimiz açısından çok daha anlamlı bir kimliğe bürünüyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ni bu bağlamda gerçekten kutluyorum. Erzurum gibi eğitim, kültür ve medeniyet merkezi bir şehirde bu tarz atılımlar çok daha büyük bir kıymet ve ehemmiyet taşıyor. Erzurum’daki gayretleri ve sürdürmüş oldukları eğitim seferberliğinden dolayı Sayın Başkanımız Mehmet Sekmen ve Büyükşehir Belediyemize şükranlarımı sunuyorum.”

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