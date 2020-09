Mehmet Özdilek: “Takımda sakatlıkları devam eden arkadaşlarımız var” “Sivas maçı zor bir maç olacak, saha avantajını kullanmak adına tüm mücadelenin içinde olacağız” BB Erzurumspor’da Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig’in yeni ekiplerinden BB Erzurumspor, hafta sonu evinde karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürdü. B.B. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, “Sivasspor bu ligin geçen sene çok başarılı olan bir takımı. Çok tecrübeli oyuncuları, tecrübeli bir teknik adamı var. Zaten oturmuş bir kadroları var. Zor bir maç olacak, saha avantajını kullanmak adına tüm mücadelenin içinde olacağız” dedi.

Pazar günü saat 13.30’da Kazım Karabekir Stadyumu'nda gerçekleşecek olan maça sayılı günler kaldı. Hafta sonu oynanacak karşılaşma için dadaşlar çalışmalarında tempo artırdı. Tecrübeli çalıştırıcı Mehmet Özdilek gözetiminde olan futbolcular, antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Kuvvet ve dayanıklılık antrenmanı yapan futbolcular daha sonra kondisyon çalışmaları yaptı. Taktik çalışmaları ile hazırlıklarına hız kazandıran mavi beyazlı ekip, beşli gruplara ayrılarak tek pas top kapma çalışması yaptıktan sonra ise çift kale maç oynadı.



“Takımda fiziksel olarak eksik arkadaşlarımız var”

Lig başlangıçlarının zor olduğunu ifade eden B.B. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, “Geçen hafta lig başladı, ilk maç deplasmanda. Başlangıçlar zordur, bulun bilincindeydik çok da hazır değildik. Çok eksiğimiz vardı sakat olanlar, hastalıktan dolayı aramızda olmayanlar, bunun yanında geç katılanlar vardı. Bu zorluklara Ankara deplasmanına gittik. Galibiyetle başlamak önemli, oyunun genelinde çok fazla teslim olmadan oyuna hükmetmeye çalışan bir yapımız vardı. Zaman zaman rakibe pozisyon verdik ama deplasmanda girilmesi kadar önemli olan fazla pozisyona girdik. 21 daha fazla atabilirdik, son vuruşlarda becerikli değildik ama önemli olan lige galibiyetle başlamaktı. Bu geleceğe güvenle bakma adına önemli. Ama hazır değiliz çok net, fiziksel olarak eksik arkadaşlarımız var” diye konuştu.



“Sakatlıkları devam eden oyuncularımız var”

Bu hafta ligin kadro derinliği olan birbiriyle oynama alışkanlığı yüksek bir takıma karşı Sivas’a karşı oynayacaklarını kaydeden Özdilek, “Onlar da 67 tane mevcut kadrolarının üzerine oyuncu takviyesi yaptılar. Kolay bir maç olmayacak. Bakıldığı zaman bizde de Sadiku’nun sakatlığı devam ediyor. Rashad’ın, Murat’ın devam ediyor. Mitchell Donald iki gündür bizle çalışıyor, fiziksel olarak hazır olma şansı yok. Mina, 56 gündür bizimle ona bakacağız. Eksiklerimiz var, bunları bahane olarak sunmak değil takım olarak bu mücadelenin içinde oynama arzusuyla, coşkusuyla sahada olacak bir 11 kişi olacak. Amacımız çok fazla dalgalanma yaşamadan ne yaptığını bilen ayakları sağlam yere basarak bu ligi oynamaya çalışan bir takım olacak. Galibiyetle başladık mutluyuz ama lig zor bir lig, iç saha dış saha avantajı kalmadı. Her takım her takıma karşı rahatlıkla oynayabiliyor. Seyirci avantajı gitti. Sadece saha avantajı kaldı ama oda futbol adına avantaj gibi görünmüyor. İyi başladığımız lige sağlıklı devam etmek istiyoruz” dedi.



“Sivas maçı çok zor bir maç olacak”

Takıma çok geç katılan oyuncuların olduğunu belirten Özdilek, “Çok ciddi bir sağlık problemiyle uğraşıyoruz. Her hafta bir oyuncumuzda, çalışanımız da, idari bölümdeki arkadaşlarımızda sıkıntılar çıkıyor. Yarın test olacak neyle karşılaşacağız onu da bilmiyorum. Rakibi çokta hafife almayalım. Sivasspor bu ligin geçen sene çok başarılı olan bir takımı. Çok tecrübeli oyuncuları, tecrübeli bir teknik adamı var. Zaten oturmuş bir kadroları var. Zor bir maç olacak, saha avantajını kullanmak adına tüm mücadelenin içinde olacağız” şeklinde konuştu.

B.B. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, “Kaleye, ön, kanada 3 oyuncuyu başkanla konuşuyorum. Şartlar neyi gösterecek bakacağız. Eksikliklerimizi gidermek istiyoruz. Bünyemize uyan, bize değer katabilecek, takımın içinde ki ahenk ki çok bozmayacak oyuncuları almaya çalışacağız. Bu saatten sonra bir gerçek var. Transfer yapmak çokta kolay değil. Aklımız da olan bildiğimiz, tanıdığımız oyuncular var, bu süreçlerini takip ediyoruz. Amacımız bu süreci kazanarak kaybetmeden sürdürmek. 40 haftalık periyotta bütün oyuncular şans alacak. Bu maçta sevinmek adına sahada ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız” açıklamalarında bulundu.

