Genç Memur Sen’den dost ve kardeş ülke Azerbaycan’a destek açıklaması

Genç Memur Sen Başkan Vekili Enes Deligöz, Azeybaycan’a destek açıklaması yaptı.

Memur Sen İl binasında bir araya gelen Genç Memur Sen üyeleri, Dost ve Kardeş Ülke Azerbaycan’a Destek Eylemi konulu basın açıklamasında bulundu.

“Bütün diplomatik ilişkilerin ötesinde derin bir bağ ile birbirlerine “Kardeş” diyen Türkiye ve Azerbaycan dostluğunun boyutu telaffuzu ile vakidir” diyen Deligöz, İki devlet ve tek millet olmanın tarihsel şuuru gün geçtikçe daha fazla anlam kazanmakta ve pekişmektedir. Bu kardeşlik hiç şüphesiz tarihte devletlerarasında ortaya konulan en samimi ve en kadim dostluk olarak; diplomasinin “ devletlerin dostları yoktur, çıkarları vardır” teamülüne de meydan okumaktadır.

Kardeş ülke Azerbaycan’da son zamanlarda yaşanan hadiseler kamuoyunun malumudur. Zira bu hadisenin bugünün meselesi olmadığını ve tarihe geçmiş kara bir leke olarak günümüze kadar geldiğini bütün dünya bilmektedir. Ermenistan otuz sene önce uluslararası hukuku hiçe sayarak, Azerbaycan toprağı olan Karabağ’ı işgal etmiş ve bu işgal esnasında hiçbir ahlaki kural tanımayan saldırganlığı ile adeta bir katliam gerçekleştirmiştir. Azerbaycan topraklarının neredeyse beşte birini işgal eden ve milyonlarca insanı yurtlarından ederek, başta Hocalı’da yaptığı soykırımı ile insanlık suçu işleyen Ermenistan’ın tescilli bir saldırgan olduğunu biliyoruz. Ancak ne acıdır ki bütün dünya devletlerinin söz konusu “biz” olunca ortaya koyduğu “üç maymun” u oynama tavrı yine değişmemiş ve Azerbaycan’ın haklı mücadelesi her koşulda uluslararası camiada örselenmiştir” diye konuştu.

Azerbaycan’ın yaşanan bunca kıyımdan sonra kendi öz toprağını geri almak için her türlü meşru gayreti sarf etmiş olsa da uluslararası camianın duyarsız kaldığını ve Ermenistan’ın bu durumdan güç alarak şımarık tavrını sürdürerek her koşulda provokasyonlarını sürdürmeyi devam ettirdiğini anlatan Enes Deligöz, “28 Eylül sabahı Ermenistan silahlı güçlerinin yeniden ahlaksızca yaptığı saldırıya meşru müdafaa hakkını kullanan Azerbaycan’ın yanında olmak boynumuzun borcudur. Bir yanda kendi toprakları işgal edilen Kardeş Ülke, diğer yanda ise işgalci konumunda olan bir ülke varken; bizlere de “Dünya Beşten Büyüktür” diyen iradenin arkasında durarak, haklı olan Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında, omuz omuza mücadele vermekten başka seçenek yoktur. Bu saiklerle uluslararası hukukun işletilmesi noktasında; başta Birleşmiş Milletler olmak üzere bütün dünya ülkelerini inisiyatif almaya ve Ermenistan’ın hukuk tanımazlığına karşı tavır almaya davet ediyoruz.

Ülkemizin Azerbaycan’a verdiği güçlü destek sadece devletlerimiz arasındaki kardeşlik hukuku sebebiyle değildir. Aynı zamanda otuz senedir Kardeş Azerbaycan’a yapılan haksızlığa ve hukuksuzluğa gösterilen haklı bir tepkidir. Ama bilinmelidir ki Türkiye’nin Azerbaycan’a yardımı ve desteği de “her nasıl istiyorlarsa öyle” olur.

Bizler, bugün Ermenistan’ın uluslararası hukuku hiçe sayarak, dost ve kardeş ülke Azerbaycan topraklarına yönelik haksız saldırılarını, insanlık dışı işgallerini protesto etmek, hiçbir şekilde izahı olmayan hukuksuz saldırılar nedeniyle Şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimizi anmak ve ne olursa olsun Azerbaycan halkının yanında olduğumuzu açıklamak için buradayız. Tekrar Ermenistan’ın saldırılarında şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor; İki Devlet Bir Millet olduğumuz Azerbaycan halkının yanında her fırsatta koşulsuz olarak duracağımızı bütün dünyaya ilan ediyoruz” şeklinde konuştu.

