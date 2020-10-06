BB Erzurumspor, kadrosuna 11 yeni oyuncu kattı

ERZURUM, (DHA) Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2020-2021 sezonu transfer döneminde takıma 11 oyuncuyu katarken, 7 oyuncuyla da yollarını ayırdı.
BB Erzurumspor'da gelen ve giden oyuncular şu şekilde:TAKIMA YENİ KATILANLAR
-Fabien Ceddy Farnolle (Yeni Malatyaspor 1 yıl)
-Arvydas Novikovas (Legia Varşova 2 yıl+1)
-Ricardo Jore Pires Gomes (Şharjah FC 1 yıllığına kiralandı)
-Armando Sadiku (İspanya Malaga 2 yıllık)
-Arturo Mina (Y.Malatyaspor 2 yıllık)
-Petrus Boumal (Rusya Ural 2 yıllık
-Kaan Kanak (A.Alanyaspor 1 yıllık)
-Mitchell Donald (Y.Malatyasor 2 yıllık)
-Adolphe Teikeu (FC Sochaux 2 yıllık
-Mücahit Albayrak (Gaziantep F.C´den kiralandı 1 yıllık)
-Leo Scwechien (Göztepe 1+1 yıllık)YENİDEN SÖZLEŞME İMZALANANLAR
-Emrah Başsan (Yeni sözleşme imzalandı 31.05.2022)
-Ömer Şişmanoğlu (Yeni sözleşme imzalandı 31.05.2022)
-Sissoko (Yeni sözleşme imzalandı 31.05.2021
-Hamroun (Yeni sözleşme imzaladı 31.05.2022SÖZLEŞMESİ SONA EREN OYUNCULAR
-Sehiç (Konyaspor)
-Aykut Demir (Boluspor)
-Pote (Bandırmaspor)
-Yusuf Emre Gültekin (Ümraniyespor)
-Jasmin Scuk (Altay)
-Batuhan Ünsal (Ümraniyespor)
-Hasan Ayaroğlu (A.Alanyaspor)KİRALANAN OYUNCULAR
-Mahamadou Ba (Bandırmaspor kiralık)
-Sefa Akgün (Erzincanspor kiralık) DHA-Spor Türkiye-Erzurum DHA
2020-10-06 09:45:23
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.