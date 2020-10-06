BB Erzurumspor, kadrosuna 11 yeni oyuncu kattı

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ERZURUM, (DHA) Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2020-2021 sezonu transfer döneminde takıma 11 oyuncuyu katarken, 7 oyuncuyla da yollarını ayırdı.

BB Erzurumspor'da gelen ve giden oyuncular şu şekilde:TAKIMA YENİ KATILANLAR

-Fabien Ceddy Farnolle (Yeni Malatyaspor 1 yıl)

-Arvydas Novikovas (Legia Varşova 2 yıl+1)

-Ricardo Jore Pires Gomes (Şharjah FC 1 yıllığına kiralandı)

-Armando Sadiku (İspanya Malaga 2 yıllık)

-Arturo Mina (Y.Malatyaspor 2 yıllık)

-Petrus Boumal (Rusya Ural 2 yıllık

-Kaan Kanak (A.Alanyaspor 1 yıllık)

-Mitchell Donald (Y.Malatyasor 2 yıllık)

-Adolphe Teikeu (FC Sochaux 2 yıllık

-Mücahit Albayrak (Gaziantep F.C´den kiralandı 1 yıllık)

-Leo Scwechien (Göztepe 1+1 yıllık)YENİDEN SÖZLEŞME İMZALANANLAR

-Emrah Başsan (Yeni sözleşme imzalandı 31.05.2022)

-Ömer Şişmanoğlu (Yeni sözleşme imzalandı 31.05.2022)

-Sissoko (Yeni sözleşme imzalandı 31.05.2021

-Hamroun (Yeni sözleşme imzaladı 31.05.2022SÖZLEŞMESİ SONA EREN OYUNCULAR

-Sehiç (Konyaspor)

-Aykut Demir (Boluspor)

-Pote (Bandırmaspor)

-Yusuf Emre Gültekin (Ümraniyespor)

-Jasmin Scuk (Altay)

-Batuhan Ünsal (Ümraniyespor)

-Hasan Ayaroğlu (A.Alanyaspor)KİRALANAN OYUNCULAR

-Mahamadou Ba (Bandırmaspor kiralık)

-Sefa Akgün (Erzincanspor kiralık) DHA-Spor Türkiye-Erzurum DHA

2020-10-06 09:45:23



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