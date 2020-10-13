DAGC’den ATAUNİ ve Aras EDAŞ’a teşekkür

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti’nce Atatürk Üniversitesi ve Aras Elektrik Dağıtım A.Ş’ye teşekkür plaketi verildi.

DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy ve Başkan Vekili Esat Bindesen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı ve Aras Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürü Fikret Akbaş’ı ziyaret ederek, Gazetecilik Başarı Ödülü 2019 Yarışmasına katkılarından dolayı birer teşekkür plaketi sundular.

Prof.Dr. Çomaklı, yeniden rektörlük görevine atanması sebebiyle hayırlı olsun temennilerini ileten Özsoy ve Bindesen’e teşekkür ederek, yeni dönemde de basın mensupları ile ilişkilerin artarak devam edeceğini söyledi.

Aras EDAŞ ziyareti sırasında da Genel Müdür Fikret Akbaş’a bir teşekkür plaketi sunan, DAGC Başkanı Özsoy, Rektör Prof.Dr. Ömer Çomaklı ve Aras EDAŞ’ın bölge basınının her zamanda yanında olduğunu ifade ederek, bu yıl yarışma ödül töreninin pandemi sebebiyle gerçekleştirilemediğini belirtti. Sadece Erzurum merkezdeki gazeteciler için temsili bir tören düzenlendiğini kaydeden Özsoy, bölge illerindeki basın mensuplarının plaketlerinin ise kargo ile adreslerine gönderildiğini ifade etti.

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