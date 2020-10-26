Ardahanlı’dan Almanya ve Fransa’da müslümanlara yapılan saygısızlığa tepki

DiyanetSen Erzurum Şube Başkanı Nurullah Ardahanlı, Almanya’ın Berlin Kenti’nin en büyük Camisi olan Mevlana Camisi’ne Polis’in botları ile yaptığı baskını kınayarak Alman hükümetinin Müslümanlardan özür dilemesini istedi.

Ardahanlı, Mevlana Camisi’nin Berlin’deki en eski ve merkezi bir Cami olduğunu hatırlatarak "Mevlana Camisi'ne polis tarafından botlarla yapılan baskını şiddetle kınıyorum. Müslümanların kutsalına, inançlarına yapılan bu saygısızlığı hiçbir Müslüman’ın kabul etmesi beklenemez” dedi.

Bu çirkin saldırılarla ibadet yerlerinin kutsallığına gösterilmesi gereken hassasiyetin hiçe sayıldığını belirten Ardahanlı, açıklamasında “Polislerin baskın sırasında cami içinde botlarıyla dolaşmaları ve Camiyi kirletmeleri hiçbir şekilde mazur görülemez. Her fırsatta ifade ve inanç özgürlüğüne saygı konusunda ahkâm kesenlerin sıra Müslümanların inancına gelince nasıl ikiyüzlü bir tavır sergilediklerini bu olaylar açıkça gözler önüne sermektedir.” İfadelerine yer verdi.

Ardahanlı, Almanya’da 5 milyon civarında Müslüman yaşadığına dikkat çekerek “Bu baskın Almanya’da yaşayan Müslüman toplumuna reva görülen ön yargılı, ayrımcı ve dışlayıcı tavrın bir tezahürüdür. Yıllardır emekleriyle alın terleriyle ülke ekonomisine katkı sunan ve çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Müslüman toplumun Almanya’nın bir parçası olduğu gerçeğini artık Alman makamlarının da görmesinin vakti geldi de geçiyor” şeklinde konuştu.

Macron provokatif tavrından vazgeçmelidir

Ardahanlı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un son zamanlarda İslam'a ve Müslümanlara yönelik izlediği provokatif siyasetin kabul edilemez bir tutum olduğunu belirterek, “Müslümanlara yönelik yaptığı saldırgan, ırkçı ve ayrımcı açıklamalar akıl ve izandan uzak açıklamalardır. Macron'un Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa (SAV)’me hakaret içeren karikatürleri devlet binalarına ışıkla yansıtılmasını emretmesi, Müslümanlara karşı kin, nefret ve düşmanlığı devlet kademelerine taşıması yanında büyük bir provokasyonla da karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir.” dedi.

Çirkin saldırılara karşı Avrupa'da yaşayan tüm Müslüman kardeşlerimizi ve bütün İslam dünyasını sabır, sükunet ve vakarlı bir duruş sergilemeye davet eden Ardahanlı, “Müslümanlar olarak Peygamber Efendimizin getirdiği rahmet ve adaleti önceleyerek Müslümanca bir duruş sergilemeliyiz. Aklı selim tüm batı siyasetçilerinden ve makamlarından Macron’un bu çirkin nefret ve düşmanlık siyasetine dur demelerini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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