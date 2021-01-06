Eksi 30 derecede donan su borusunu onarmak için seferber oldular

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Erzurum’un Tekman ilçesinde donan su boruları eksi 30 derecede 6 saatlik süren çalışma sonunda açıldı.

Tekman ilçesi Dengiz Mahallesi'nde su motorpompu arıza yaptı. ESKİ ekibi arızaya müdahale etti. Eksi 30 derecede yaklaşık 6 saat süren çalışma sonunda mahalle suya kavuşturuldu. 60 metre derinliğindeki kuyudan borular tek tek çıkarılarak motordaki arıza giderildi.

Mahalle Muhtarı Yunus Yıldız, arızanın meydana gelmesinin ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ ekiplerine bilgi verildiğini ve ekiplerin anında bölgeye gelerek uzun uğraşlar sonucu donan su şebekesindeki arızayı giderdiğini söyledi. Yıldız, “Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ve ESKİ ekiplerine fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Mahallemiz yeniden suya kavuştu” dedi.

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