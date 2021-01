Kadın Kooperatifçilere anlamlı ziyaret Demir’den Kadın Girişimcilere Destek

Erzurum Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Demir ve yönetim kurulu üyeleri, Erzurum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin açmış olduğu satış mağazasını ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular.

Başkanlığını Erzurum Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kadın Kurulu Başkanı Zeynep Polat’ın yaptığı ve bir yıl önce faaliyete geçen Erzurum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, ortakları tarafından üretilen ürünlerini satışa sundu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Tebrizkapı Çarşısı’nda verilen satış mağazasında ürünlerini sergileyerek halkın tüketimine sunuldu. Kooperatif yönetimi, ilk olarak organik bal ile Büyükşehir Belediyesi tarafından organik yetiştirilen İspir ve Hınıs fasülyeleri ile Pazaryolu Pekmezi’ni satış mağazasında sergileyerek Erzurum’un yanısıra çeşitli illere satışını yapmaya başladı.

“Bu tür kooperatif sayıları artmalı”

Kadın girişimcilerden oluşan kooperatif yönetimi ve satış mağazasını ziyaret eden Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Fuat Demir ve yönetim kurulu üyeleri, girişimci ruhuyla hareket ederek kooperatifi kurarak üretim yapan Zeynep Polat’ı ve kooperatif üyelerini girişimciliklerinden dolayı tebrik etti.

Başkan Demir, son bir yıldır Covid 19 nedeniyle bir çok üretimin yavaşlaması ve pandemi süresince bazı sektörlerin sıkıntı yaşamasına rağmen Erzurumlu bir grup kadının girişimci ruhunu ön plana çıkartarak üretim yapmasının takdire şayan olduğunu vurguladı. Demir, “Hanım kardeşlerimizin böyle gün yapar gibi bir araya gelerek girişimcilik ruhunu ön plana çıkarıp ortak bir kooperatif kurması gerecekten önemli bir olay. Ayrıca, kurdukları kooperatif sayesinde üretim yaparak Erzurum ekonomisine katkıda bulunmaları alkışlanacak bir olay. Kendilerini bu örnek davranışlarından dolmayı kutluyorum. İnşallah bu tür kooperatif sayıları her geçen gün artarak üretime katkı sunarlar. Bizde kadın girişimcilerimin her zaman yanında yer alıp elimizden gelen desteği vermeye hazırız” dedi.

Yüzde Yüz Organik Ürün

Diğer yandan Erzurum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Zeynep Polat da Başkan Demir ve yönetim kurulu üyelerinin satış mağazalarını ziyaret etmesinden dolayı gurur duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

“Biz kadınların da üretime katkı yapabileceklerine inandık ve bir araya gelerek başaramayacağımız hiçbir şeyin olmadığını düşündük. Bu nedenle de birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını ön plana çıkararak böyle bir kooperatif kurmaya karar verdik. İlk etapta Erzurum’un balını yüzde 100 organik bir şekilde ürettik. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde de danışmanlık hizmeti alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii bunun yanı sıra kooperatifimize gerek kuruluş aşamasında gerekse kuruluş sonrası ürünlerimizi pazarlama adına yer konusunda desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen beye de teşekkür ediyoruz. Biz sadece kendi ürünümüz balı değil aynı zamanda yöremizin pekmez ve kuru fasulye gibi ürünlerini de yurtiçi ve yurtdışında ki pazarlara satarak şehrimizin kaliteli ve lezzetli ürünlerinin geniş kitlelere hitap edecek hale getiriyoruz. Amacımız her geçen gün daha fazla kadına ulaşarak sayımızı artırmak olacaktır.”

