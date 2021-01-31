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Süper Lig'in 22. haftasında BB Erzurumspor, sahasında MKE Ankaragücü’nü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Chahechouhe’nin pasıyla sağ kanattan hareketlenen Cenk Ahmet’in ortasında top Gomes’e gelmeden Erdi araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

21. dakikada gelişen MKE Ankaragücü atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Diousse’nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Szumski'de kaldı.

23. dakikada BB Erzurumspor’un hücuma çıkarken kaptırdığı topu kazanan Lobzhanidze’nin pasıyla Badji ceza sahasına hareketlendi ancak Da Costa araya girerek topu kornere gönderdi.

30. dakikada sağ kanattan gelişen BB Erzurumspor atağında Aatıf Chahechouhe çalımlarla ceza sahasına doğru yaklaşıp sağ kanattaki Cenk Ahmet’e pasını verdi. Bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği topu defans araya girerek uzaklaştırdı.

44. dakikada sağ kanattan Murat’ın ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Leo Schwechlen'in gelişine sert vuruşu az farkla auta çıktı.



Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Hakan Yemişken xx

BB Erzurumspor: Szumski xx, Leo Schwechlen xx, Teikeu xx, Da Costa xx, Murat Uçar xx, Boumal xx, Omolo xx, Emrah Başsan xx, Aatıf Chahechouhe xx, Cenk Ahmet xx, Ricardo Gomes xx,

Yedekler: Göktüğ, Kayacan, Hasan, Gökhan, Novikovas, Özgür, Osman, El Kabir, Oltan, Darri

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

MKE Ankaragücü: Korcan xx, Pinto xx, Erdi xx, Ali Kaan xx, Sarlija xx, Atakan xx, İbrahim Akdağ xx, Lobzhanidze xx, Diousse xx, Paintsil xx, Badji xx

Yedekler: Friedrich, Pazdan, Şahverdi, Alperen, Voca, Alper Potuk, Endri, Berke Gürbüz, Börven, Embiya,

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Sarı kartlar: Omolo, Chahechouhe (BB Erzurumspor)

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