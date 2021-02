Aydemir’den AİHM’e sert tepki Aydemir: ‘Hainler, Türkün kahreden gücüne muhatap olacaklardır’ Aydemir: ‘Boğaziçi için konuşanlar, neredesiniz?” Aydemir: ‘Demirtaş, Kavala için methiye dizenler suskun’ Aydemir: ‘Siyaseten susanlara da yazıklar olsun’ Aydemir: Şehit Sedatımızın enerjisi hainleri yok edecektir’

Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Şehit Sedat Sorgun’u anlattı. Yetimliğine vurgu yaparken gözleri dolan Milletvekili, “Buna kıyanlara sessiz kalanlara isyan ediyoruz” dedi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sırf siyaseten ittifaklarına zarar gelmesin diye, HDP'yi üzmemek için sükut eden yapıları kınadığını, lanetlediğini söyledi.

‘Hainler ve destekçilerine milyar defa lanet ediyoruz’

Milletvekili Aydemir, ‘Kurtla yiyip kuşla şivan edenlere milyar defa lanet ediyoruz. Herkes üzerindeki sahte libası, maskeyi çıkarsın. Aksi halde bu vicdansız, imansız yönelme maalesef can almaya devam ediyor.13 masum ve mazlum insanımız. Hiçbir günahı olmayan, silahı olmayan elleri kolları bağlı vaziyette karşılarında duran 13 şehidimiz, 13 insanımız başlarından birer kurşunla katledildiler şehit düştüler. Yöntem çok tanıdık, Ceylanpınar’da iki aslanımızı, yiğidimizi, 20 yaşındaki gencecik polisimizi de böyle katletmişti bu imansızlar 2015’te. Aynı yöntemi Gara’da uyguladılar. ‘ dedi.

HDP ile kolkola olanlara tepki

HDP ile kol kola olanların vebal altında olduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘‘Burada şu Parlamentoda, ana muhalefet partisiyim diyen bir yapı bunları dost diye tarif etti maalesef, ne yazık ki. HDP ile kol kola girenler bunların şeriki durumundadırlar. Üzülüyoruz buna. ‘ kaydını düştü.

Erzurum’daki Mili İrade Tepkisi

HDP ile aynı safta olanlara milli iradenin tepki gösterdiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Bakın bir başka resim bu gün Erzurum’da yaşanan bir fotoğraf. Şehidimiz Sedat Sorgun’un cenazesinde yaşandı. Bir muhalefet partisi genel başkanı çelenk gönderiyor törene. Orada bir dadaş yürek isyan ediyor buna. ‘Kaldırın bunu, atın’ diyor. Sebep olarak da, teröristlerle işbirliği halindeler, diye bir suçlama getiriyor. Aslında biz şunu hep söyledik, bunlara kim ki yakın durur, bunlara kim ki kapı açar, bilsin ki bu milletin gazabını, bu milletin gazap oklarını kendisine yöneltir. Bu gün Erzurum Narmanlı Camisinden yükselen feryat budur. O dadaş hacının isyanı bütün bir 84 milyonun isyanıdır.

Yeter diyor insanımız.’ vurgusunda bulundu

‘Terör örgütü kürt kardeşlerimizin düşmanıdır’

Terör örgütünün kürtlerin düşmanı olduğunun altını çizen Milletvekili Aydemir, ‘Bu milletin bütün kaynaklarını 50 yıla yakındır bu kitapsızlar, bu vicdansız örgüt bu başkalarının maşası örgüt kullanıyor. Ve her zaman her vesile söylüyoruz, bu yapı sadece Türklerin, Türkiye’nin düşmanı değil, asıl kürt kardeşlerimizin düşmanıdır. Kürt kardeşlerimize hizmet gitmesin diye bir gayretleri var bu kitapsızların. Ve şimdi kuzey ıraktaki yapı da bundan mutazarrırdır. Bunlar da gerçek yüzü gördükleri için buna isyan ediyorlar. ‘ dedi.

Boğaziçi’nde ses çıkaranlar neredesiniz?

Türk Milletinin topyekun şehit acısı yaşadığı, hainlere karşı ortak bir tepki gösterdiğini kaydeden Milletvekili Aydemir, bazı çevrelerin ise sükut halinde olduklarını aktararak, ‘Bakın Boğaziçi’nde yaşanan rektör atamasından dolayı yaşanan suni gerilimin arkasında feveran edenler, ses çıkaranlar bugün sükut halindedirler dikkat edin! 13 gencimiz, mazlumumuz şehit edildi, bir tanesinden ses çıkmıyor. Nerede bu akademisyenler, nerede bu müzisyenler? bunlara sanatçı filan demiyorum, sanat bunlara asla yakışmaz, bunlar sanatçı değil. Goygoycu bunlar Bunlar vicdansız. Bunlar Türkiye düşmanı. Nerede Türkiye’nin aleyhine ses var, oraya mutlaka bunlar ses katarlar. 13 insanımız şehit, yüreğimiz paramparça. Ama onların sesleri çıkmıyor. Buradan bu isyanımızı özellikle dile getiriyorum. Millet adına dile getiriyorum. İnsanlarımız adına isyan ediyorum. Selahattin Demirtaş’a güzelleme yapanlar, Osman Kavala için her gün bir koro halinde dillendirme yapanlar bugün sükut halindedirler. Aslında hepsi bir koronun sesi olduklarını çok aşikar biçimde ortaya koymuş durumdalar. Milletimiz bunu görüyor. ‘ diye konuştu.

‘Siyaseten susanlara da yazıklar olsun’

Aydemir, ‘Sırf siyaseten, ittifaklarına zarar gelmesin diye, hdpyi üzmemek, yormamak için, hışmını çekmemek için, sükut eden yapıları millet adına burada milletin bir temsilcisi olarak kınıyorum, lanetliyorum, yazıklar olsun. ‘ dedi.

Aydemir’den HDP Milletvekiline ‘Be vicdansız’ tepkisi

Milletvekili Aydemir, "Bu yaklaşım, Gara'daki 13 şehidin kanında sizi ortak hale getirir. Bir HDP'li milletvekili utanmadan 'efendim bize geldiler, biz bunları kurtarabilirdik' diyor. Be vicdansız, melun, iki yıldır Diyarbakır anneleri feryat ediyor orada. Bu katledilenlerden altısının annesi oradaydı. Bir kere onların feryadına kulak kabarttınız mı? Diyarbakır annelerinin yanına gitmeyen, onlara kulak kabartmayan bütün siyasetçiler için söylüyorum; yazıklar olsun size, lanet olsun size." göndermesini yaptı

Şehit Sedat Sorgun Vurgusu

Erzurumlu şehit Sedat Sorgun’un babası ve ailesinin kadim dostu olduğunu hatırlatan Milletvekili Aydemir, ‘Bu şehitlerden birinin babasının çok yakın dostu olarak söylüyorum, ailesinin, yakınlarından birisi olarak söylüyorum, benim arkadaşlarım bunlar. Erzurum’da bir kuaför, 5 metrekarelik bir alanda maişet, ekmek derdinde olan bir baba. Kaçırılan evladı için yıllardır feveran ediyordu. Ve Şehidimiz Sedat’ımız yetim büyümüş bir çocuk. Sözleşmeli er pozisyonunda. Buna, 13 gencimize kıyanlar cenabı hakkın elbetteki gazabına uğrayacaklar. Allah’ın izniyle Türk Devleti gereğini zaten yapıyor. Ancak buna kıyanlara sükut edenleredir isyanımız. ‘ ifadesine yer verdi.

‘Yetim Sedat’ın Ahı Sizi Yok Edecektir’

Bu vicdansızlığın ilahi zeminde bir karşılığı olacağını dile getiren Aydemir, "O yetim evladı Sedat'ın yaydığı enerji sizi yok edecektir. Osman Kavala için dizilen methiyelerden, Selahattin Demirtaş için kahvaltı salonu hazırlamaktan bahsedenler, neredesiniz? Yaptıklarınızın karşılığı bu işte." dedi.

Aydemir’den AİHM’e Tepki

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yönelik de eleştirilerde bulunan Aydemir, "Buradan onlara sesleniyorum: Siz samimi değilsiniz. Siz Türkiye'nin aleyhinde olanların arkasındasınız. Sizin hiçbir kararınız sahici değil. Sizde vicdan kırıntısı dahi yok. Sesiniz çıksın bunlara. Sizin verdiğiniz kararların yansımasıdır bu olaylar, siz de bu şehitlerimizin katlinde parmağı olanlardansınız." değerlendirmesini yaptı.

‘Bir ölür, bin doğarız’

‘Bir ölür milyon doğarız Allahın izniyle.’ Diyen Milletvekili Aydemir, ‘13 şehidimizle beraber 84 milyon insanımız Türkiye düşmanlarına, vatan hainlerine karşı bilendi. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Onları hiç unutmayacağız. Onların o mübarek ruhlarını aziz kılmak için bu imansız yapıyı yer ile yeksan edeceğiz. Ve bunların başında bulunanlar kimse, hepsi Allah’ın izniyle bertaraf edilecek ve Türkün kahreden gücüne muhatap olacaklardır. ‘ diye konuştu.

Türkün Kahreden Gücüne Muhatap Olacaklardır

Terör örgütünün yer ile yeksan edileceğini, hepsinin bertaraf edileceğini belirten Aydemir, "Bundan milletimiz emin olsun. Çünkü çok yüksek bir liderlik var. Güvenlik güçlerimiz bilenmiş durumda. Yerli ve mili silahlarımızla yapılması gerekenleri yapıyoruz. Nereye sığınırlarsa sığınsınlar Türk'ün kahreden gücüyle kahrolacaklar." ifadelerini kullandı. Aydemir, toplantının ardından Gara şehitleri için Fatiha okudu.

