Aydemir: ‘CHP ve HDP’nin söylemleri aynı’ Aydemir: ‘Hainleri kınamak bunların kitabında yok!’ Aydemir: ‘Millet muhalefeti affetmeyecek’ Aydemir: ‘Milli meselede sükut etmek neyin nesidir? ‘ Aydemir’den Tekman ve Hınıs vurgusu

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP ve HDP'nin düzenledikleri TBMM grup toplantılarında kullanılan PKK tarafından alıkonulan 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin söylemlerin, üç aşağı beş yukarı aynı olduğunu belirtti.

‘Millet adına telin ediyorum’

CHP ve HDP'yi millet adına telin ettiğini söyleyen Milletvekili Aydemir, iki partiyi "PKK'yı kınamak, PKK imansızlarından 'Bunlar yok edilmeli.' diye bahsetmek, asla bunların kitabında yok. Bundan dolayı millet adına bunları burada telin ediyorum " sözleriyle eleştirdi.

‘Kurşunlar milletin kafasına sıkılmıştır’

‘Siyaset bu kıvamda olmamalı. Siyaset milleti tarif eder halde olmalı. Milletin beklentisi odur. ‘ diyen Milletvekili Aydemir, Milletin 13 tane evladı göz göre göre kafalarına birer kurşun sıkılarak infaz edilmiştir. Milletin kafasına sıkılmıştır bu kurşunlar. 84 milyona sıkılmıştır bu. Burada söyleyecek hiçbir şeyiniz yok mu? Bu ne vicdansızlıktır? Bu ne merhametsizliktir. Bu ne imansızlıktır. ‘ kaydını düştü.

Aydemir’den Sert Tepki

Milletvekili Aydemir, Gara'da şehit olan Türk vatandaşlarına sıkılan kurşunların aslında tüm millete sıkıldığını vurgulayarak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM Genel Kurulunda bu olaya ilişkin açıklamalar yaparken milletin hissiyatını aktardığını, ancak iki bakanı sadece AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin alkışladığını ifade etti.

‘Daha hayati bir meselemiz olabilir mi?

Milletvekili Aydemir, ‘Milli Savunma bakanımız çok tafsilatlı, çok ayrıntılı bilgi verdi. Yaşananları detayıyla aktardı. Aynı şekilde İçişleri Bakanımız anlattı, aktardı. Yürekleri parçalayan fotoğrafları orta yere koydu. En katı vicdanlar bile en katı kalpler bile bu halde yumuşar. Devletin ve milletin yanında yer alması gerekirken maalesef onlarda bunu görmüyoruz. Bundan dolayı milletin nefretini, teneffürünü ben burada yansıtıyorum o kesimlere, cenahlara. Böyle bir şey olmaz. Ve burada altını çizerek söylüyorum, İçişleri bakanımız, Milli Savunma Bakanımız, konuşmasını yaparken, milletin yüreğini ifade ederken, milleti tarif ederken, milletin hissiyatını aktarırken yazık ki sadece ve sadece AK Parti ve MHP sıralarından alkış yükseliyordu. Diğerleri asla, sükut etmişlerdi. Bunu milletimizin özellikle bilmesini istiyorum. Böylesine bir milli mevzuda bile bir müşterek koyamıyorsak yazıklar olsun derim ben. Daha bundan hayati bir meselemiz olabilir mi? ‘ diye sordu.

‘Millet muhalfete şamar atacak’

Muhalefetin, böylesine müşterek bir konuda kendileriyle birlik olmamasını eleştiren Aydemir, "İktidar olabilmek için HDP gibi PKK'nın arkasında duran bir yapıya şirin görünmeye çalışmak, milletten bir tokat yedirmeyecek mi size? Millet bekliyor, size fena bir şamar atacak. Bunlarla beraber olduğunuz, bu melun yapıya kapı açtığınız için bu millet sizi asla affetmeyecek." diye konuştu.

‘Sükut etmek neyin nesidir’

Milletvekili Aydemir, ‘40 küsur yıldır bu milletin kaynaklarını heba ettiren bir örgüt var. Sadece bize değil, sadece Türk Milletine değil, bütün dünyaya tebelleş olmuş bir musibet, bir bela. Bunu hep beraber bertaraf etmek, berheva etmek durumundayken sükut etmek neyin nesi? ‘ dedi.

Aydemir Erzurum’un İlçelerini Örnek Gösterdi

Terörün durdurulması, terörist yapıların ortadan kaldırılmasıyla birlikte huzur, güven ve istikrarın hakim olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, Erzurum’un Tekman ve Hınıs ilçelerini örnek gösterdi.

Milletvekili aydemir, ‘Erzurum’dan bir örnek vermek istiyorum, eğer bunlar zeminde yoksa, bu bölücü imansız hareket zeminde yoksa, insanlarımız huzur üzere yaşıyor ve envai türden hizmet aktarımı gelişiyor. Bakın ben iki ilçemizden bahsedeceğim, Tekman Erzurum’u ifade eden gözde ilçelerimizden birisi. Bunlar zeminden temizlendikten sonra şu anda pirü pak ve her köyüne her mahallesine belediyelerimiz tarafından gerek Büyükşehir ve gerekse Tekman belediyesi tarafından ciddi hizmet aktarımları var. Ulaşılmayan köy yok. Köylerin içine varıncaya kadar konforu lüksü insanlarımızın hayat kalitesini artıran bir yaklaşım sergiliyoruz. Niye, bu imansızlar olmadığı için. Bunlar millete tebelleş olamadıkları için. ‘ dedi.

Hınıs Ve Tekman Vurgusu

Basın toplantısında Hınıs’taki pozitif seyre işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Aynı durum Hınıs belediyesinde de zuhur ediyor. Hınıs zemininde bunlar yaşanıyor. Belediyelerimiz bir taraftan çalışıyor, büyükşehir belediyemizle senkronize biçimde. Hınıs Belediyesi, Tekman belediyesi, ciddi bir gayret var. Ve milletten memnuniyetin sınırsız olduğunu yansımalarından alıyoruz. Sebep budur.

Terör nereye gitmişse, terörist nereye uğramışsa orada huzursuzluk olmuştur. Orada bir vicdansız hal ortaya çıkmıştır. Şimdi işte bakın iki tane örnek ilçe veriyorum, Erzurum’un ilçeleri. İnsanlar huzur üzere yaşıyorlar. Bize yöneldiklerinde sadece talepleri şu; daha çok hizmet. Nerede bir noksan var, su da bir noksan var, talepleri bu, yolda bir noksan var talepleri bu. İstihdama yönelik talepleri var.

İnsanlarımızdan zaten isteten de budur. ‘ diye konuştu.

Hainlerin Sayısı Sıfıra Kadar Düşecek İnşallah

Terör belasının hakim olduğu dönemlerde insanların öncelikle güven ve huzur istediklerini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Eskiden ne vardı, huzur yoktu, güvenlik talebi vardı. Şimdi elhamdüllilah, milyar kere şükür devletimiz olaya el koydu, içişleri bakanımız ifade etti, bu teröristlerin 300’ün altına inen sayısı yakın zamanda sıfıra kadar düşecek inşallah. Huzuru temin ediyor bu, gittiğimiz her yerde bu hali görüyoruz. ‘ ifadelerine yer verdi.

Aydemir Muhalefete Seslendi

Muhalefete seslenen Milletvekili Aydemir, ‘Muhalefetten beklentimiz, bu huzura katkı vermeleridir. Bu huzurlu halin daha iyi bir noktaya gitmesi için AK Parti’ye, sayın Cumhurbaşkanımıza, uygulanan, takip edilen politikalara destek verilmesidir. ‘ dedi

Soylu Ve Akar’a Teşekkür

Terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlara ilişkin Bakanlar Akar ve Soylu'ya minnettarlığını dile getiren Aydemir, TSK, Jandarma ve Emniyet personeline şükranlarını ifade etti. İbrahim Aydemir, "Bunlar Allah'ın izniyle bitecek. Bu imansızlardan, vicdansızlardan, millet ve insanlık düşmanlarından bir tane dahi kalmayıncaya kadar bu mücadele devam edecek. Sonuna geldik Allah'ın izniyle. Tek üzüldüğümüz, rahatsız olduğumuz muhalif cenahın bunu görmelerine rağmen, Sayın Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin, bizim arkamızda olmamaları." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.