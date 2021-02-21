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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Atakaş Hatayspor: 1 - 3

DHA

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Atakaş Hatayspor: 1 - 3


Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)-STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Serkan Tokat, Murat Ergin Gözütok, Osman Gökhan Bilir
BB.ERZURUMSPR: jakub Szumski, Omolo (Dk. 74 Osman Çelik), Petrus (Dk. 46. Buğra Çağıran), Leo, Da Costa, Teikeu, Murat Uçar, Novikovas (Dk. 46 Rashani), Cenk Ahmet (Dk. 50 Göktuğ Bakırbaş), Aatif, Ricardo Gomes (DK. 74 Oltan)
ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir MohamediBurak Can, Katranis (Dk. 71 Kone), Billong, Aabid Rayane (Dk. 85 İsaac Sackey), Boupendza (Dk 85 Muhammed Mert), Dos Santos, Akintole, Traore (Dk. 78 Selim Ilgaz), Tiago Ribeiro, Biram Diouf
SARI KART: Petros, Ricardo Gomes, Rashani (BB. ERZURUMSPOR), Aabid Rayane, Boupendza (A. HATAYSPOR)
KIRMIZI KART: Dk. 47 Jakub Szumski (BB. ERZURUMSPOR)
GOL: Dk. 90+2 Oltan (BB. ERZURUMSPOR). Dk. 23 Katranis, Dk. 44+4 Diouf, Dk. 51 Boupendza (A.HATAYSPOR)Spor Toto Süper Lig´in 26´ncı haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde misafir ettiği Atakaş Hatayspor´a 3-1 mağlup oldu. Kaleci Jakub Szumski´nin 47´nci dakikada kırmızı kart gördüğü maçta A.Hatayspor´un golleri 23´de Katranis, 44+4´te Diouf (pen) ve 51´de Boupendza´dan geldi. Ev sahibi takımın golünü 90+2´de Oltan attı.
MAÇTAN DAKİKALAR
3´üncü dakikada Leo´nun soldan cezaalanına ortaladığı topu önünde bulan Murat Uçar´ın sert şutu üsten auta gitti.
8´inci dakikada Murat Uçar´ın ara pasıyla buluşan Ricardo Gomes´in sert şutuna Hatay defansı son anda müdahale ederek topu kornere gönderdi.
11´inci dakikada Aaatifsağ kanattan verkaçlarla ceza sahasına sokulup sağ çaprazdan vurdu. Katranis, topun kaleye gitmesine izin vermedi.
14´üncü dakikada Buopendza´nın pasıyla Diof savunmanın arkasına sarkmak istedi, Da Costa izin vermedi. Hataysporlu oyuncuların penaltı itirazı sonrası VAR incelemesiyle pozisyon korner olarak sonuçlandı.
20´nci dakikada Ricardo Gomes ile Aabid Rayane arasında yaşanan tartışma sonucu saha içi karıştı. Yaşananları izleyen hakem Serkan Tokat, 2 futbolcuya da sarı kart gösterdi.
23´üncü dakikada Aabid Rayane´nin arka direğe ortaladığı topa Katranis uzanarak kafayı vurdu. Aabid Rayane´nin kafa şutu uzak direkten ağlara gitti. 0-1.
33´üncü dakikada Novikovas´ın ortasında toplu buluşan Petrus´un yerden şutunu kaleci ayaklarıyla uzaklaştırdı.
37´nci dakikada Novikovas´ın kullandığı serbest vuruşta hakem Boupendza´nın elle müdahalesine hakem sarı kart çıkardı. Da Costa´nın kullandığı ikinci serbest atışta karambolde toplu buluşan Omolo´nun ağlara gönderdiği topu hakem Serkan Tokat gol olarak geçerli saymadı. Hakem faul kararı verdi.
43´üncü dakikada Erzurumspor defansının arkasına sarkan Boupendza´nın şutu kaleci Jakub Szumski´den geri döndü, topu önünde bulan Katrenis´in sert şutu üsten auta gitti.
45+4´üncü dakikada Diouf´un yerde kaldığı pozisyonda hakem Serkan Tokat penaltı noktasını gönderdi. Penaltı atışını kullanın Diouf, topu ağlara gönderdi. 0-2.
Maçın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARI
47´nci dakikada defansın hatasıyla kaleye ilerleyen Boupendza´ya müdahale eden kaleci Jakub Szumski hakem Serkan Tokat´tan kırmızı kart gördü. BB. Erzurumsor teknik direktörü Mesut Bakkal, Cenk Ahmet´i oyundan alarak yerine yedek kaleci Göktuğ Bakırbaş´ı oyuna soktu.
51´nci dakikada serbest atışı kullanan Boupendza topu ağlara gönderdi. 0-3.
57´nci dakikada Akintole´nin pasıyla buluşan Diouf´un sert şutunda top kaleci Göktuğ Bakırbaş´ın ayaklarından oyun alanına geri döndü.
68´inci dakikada Cenk Ahmet´in sağ kanattan Hatay defansının müdahalesiyle düşerken topu Aatif´a çıkardı. Hakemin devam kararıyla cezaalanına giren Aatif, Ricardo Gomes´i gördü. Bu futbolcunun pas verdiği Buğra Çağıran´ın şutu kalecide kaldı.
73´üncü dakikada Boupendza´nın uzun pasıyla topla buluşan Akintola, cezaalanına girdikten sonra sert vurdu. Kaleci Göktuğ Bakırbaş, topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.
81´inci dakikada Aatif, Oltan´ı cezaalanında topla buluşturmak istedi. Hızlı giden top kaleci Munir Muohamedi´de kaldı.
90+2´nci dakikada Aatif´in ortasında topa kaleciden önce dokunan Oltan topu ağlara gönderdi. 1-3.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca A.Hatayspor, karşılaşmayı 3-1 kazandı. DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2021-02-21 15:35:59

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