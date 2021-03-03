Uzun bir aradan sonra açılan iş yerleri dezenfekte ediliyor

Normalleşme süreciyle birlikte yeniden faaliyete başlayan restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane ve kıraathaneler Yakutiye Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açıklanarak yürürlüğe giren kontrollü normalleşme süreci ile yeniden faaliyete başlayan restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane ve kıraathaneler Yakutiye Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi.

Eğitim ve öğretim yılının kademeli olarak başlamasıyla okullarda dezenfeksiyon işlerini aksatmadan devam ettiren Yakutiye Belediyesi Çevre Kontrol ve Koruma Müdürlüğü Dezenfeksiyon ekipleri, yaklaşık bir yıldan beri devam eden pandemi nedeniyle rutin olarak sürdürdüğü dezenfeksiyon çalışmalarını bugün de kapılarını yeniden ticarete açan iş yerleri için devam ettirdi.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr Mahmut Uçar, normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte tedbirlerin aksatılmadan uygulanması hususunda vatandaşları uyardı. Başkan Uçar, maske mesafe ve temizlik kurallarının salgını önlemede çok önemli olduğuna vurgu yaparak, rehavete kapılmadan pandemi ile mücadeleye devam etmenin önemine işaret etti.

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