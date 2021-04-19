Doğu Anadolu için şiddetli fırtına uyarısı

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Doğu Anadolu Bölgesinde Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır’da Çarşamba gününe kadar şiddetli fırtına bekleniyor.

Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan meteorolojik uyarıya göre yarın sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır’da Güney’den kuvvetli ve yer yer fırtına (4070 km/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Çarşamba günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

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