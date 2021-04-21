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Süper Lig'in 36. haftasında BB Erzurumspor, Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sağ tarafta topla buluşan Emrah’ın ceza sahası dışından sert şutu yandan dışarı çıktı.

5. dakikada Cenk Ahmet’in pasıyla ceza yayında topla buluşan Obertan’ın sert şutu yandan dışarı çıktı.

6. dakikada sağ çaprazdan Hafez’in ortasına iyi yükselen Semih Kaya’nın kafa vuruşu kalecide kaldı.

17. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta savunmadan seken topla ceza sahası girişinde buluşan Ahmed’in aşırtma şutu az farkla üstten dışarı çıktı.

22. dakikada sol tarafta hareketlenen Adem ayağının dışıyla ceza sahası içerisindeki Kubilay’ı topla buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kubilay’ın sert şutunu kaleci güçlükle dışarı çeldi.

28. dakikada sağ taraftan Emrah’ın ortasında Gomes’in kafa vuruşu kalecide kaldı.

33. dakikada orta sahada kazandığı topla ilerleyen Obertan ceza sahasına girmeden sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

40. dakikada sol çaprazdan Emrah’ın kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Gomes’in kafa vuruşu filelerle buluştu. Hakem Ali Palabıyık bu pozisyonda faul gerekçesiyle golü iptal etti.



Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Kerem Ersoy xx, Serkan Çimen xx,

BB Erzurumspor: Szumski xx, Murat xx, Gökhan xx, Hasan xx, Schwechlen xx, Boumal xx, Omolo xx, Emrah xxx, Obertan xxx, Cenk Ahmet xx, Gomes xxx

Yedekler: Göktuğ, Butko, Novikovas, Rashani, Buğra, Bergdich, Teikeu, Özgür, Oltan, Osman

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Chebake xx, Hadebe xx, Semih xx, Hafez xx, Zeki xx, Ahmed xx, Umut xx, Adem xxx, Fofana xxx, Kubilay xx

Yedekler: Abdulsamed, Mallanx, Acquah, Malle, Olcay, Wallece, Erkan, Mustafa, Bülent, Jetmir

Teknik Direktör: İrfan Buz

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