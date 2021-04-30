Eriyen karlar Aras Nehri'nde su seviyesini yükseltti, araziler su altında kaldı

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Erzurum’da karların erimeye başlamasıyla birlikte su seviyesi yükselen Aras Nehri taştı, bazı araziler su altında kaldı.

Erzurum ve çevresinde devam eden yağışlar ve karların erimesi Horasan’ın içinden geçen Aras Nehri’nin su seviyesini yükseltti. Suyun yükselmesi sonucu nehre civar bazı köylerdeki araziler su altında kaldı. Nisan ayında yağışların da devam ettiğine dikkat çeken Horasanlılar, şehir merkezinden geçmekte olan Aras Nehri'nin su seviyesinin yükseldiğini ifade ettiler.

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