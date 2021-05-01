Başkan Sekmen’den Emek Ve Dayanışma Günü mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “İşçi kardeşlerimizin sorunlarının çözümü, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hak ettikleri yaşam standardına ulaşmaları, emeklerinin tam karşılığını almaları için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Sekmen, mesajında şu görüşlere yer verdi: “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, işçi kardeşlerimizin sendikal hakları ve yaşam standartları açısından da büyük bir önem taşımaktadır. Ülkemizin ve demokrasimizin kalkınması, çalışma hayatımızın içinde bulunduğu koşullarla doğru orantılıdır. Dünya ekonomileri sıralamasında her geçen gün daha da üst basamaklara çıkan ülkemiz son 19 yılda kendi çalışanının, işçisinin ve emekçisinin yaşam standartlarını daha da zirvelere taşımaktadır. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de işçilerimizin çalışma hayatıyla ilgili mevcut sorunlarını, emekçilerimiz, sendikalarımız ve sivil toplum örgütlerimizle birlikte karşılıklı diyalog ve uzlaşma yöntemiyle her zaman çözüm odaklı bir anlayışla gidermeye çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Bu vesileyle çalışma hayatında yer alan tüm hemşehrilerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü canı gönülden kutluyor, başta mesai arkadaşlarım olmak üzere ilimizdeki tüm işçi kardeşlerime çalışma hayatlarında başarılar diliyorum.”

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