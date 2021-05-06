Pasinler'de trafik kazası: 1 yaralı

Anneler Günü 2021 ne zaman, hangi gün?

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzurum’un Pasinler ilçesinde kontrolden çıkan araç şarampole uçtu.

Edinilen bilgilere göre, Erzurum istikametinden Köprüköy istikametinde ilerleyen Nizamettin Arıcı yönetimindeki 25 GC 068 otomobil Pasinler ilçesi Gözeler mevkide sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Takla atarak şarampole uçan araçtan sürücü Nizamettin Arıcı yaralandı.

Yaralanan Nizamettin Arıcı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.