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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Akbulut Covit’e Yenik Düştü

İHA

Başkan Akbulut Covit’e Yenik Düştü

Saadet Partisi Eski Oltu İlçe Başkanı Mehmet Akbulut (63) covit nedeniyle hayatını kaybetti.
Saadet Partisi Eski Oltu İlçe Başkanı Mehmet Akbulut bir aydır Erzurum Şehir hastanesi yoğun bakım ünitesinde covit tedavisi görüyordu. Bir aydır yaşama tutunmaya çalışan Başkan Akbulut dün gece covit virüsüne yenik düşerek hayatını kaybetti. Güler yüzlü hatırlı ve doğru yaşamayı şiar edinmiş Oltu ve çevresinde çok sevilen beş çocuk babası olan Akbulut’un ölümü yakınlarını ve Oltuluları derinden üzdü. Akbulut yarın toprağa verilecek.

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