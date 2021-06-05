İş makinesinin kepçe hidroliğinin üstü 3 yıldır kuş yuvası oldu

Erzurum'un Oltu ilçesindeki beton santralinde kepçe operatörü olarak çalışan Remzi Öztürk tarafından kullanılan kepçenin hidrolik tankının üzerinde kuyruk sallayan kuşu üç yıldır yuvasını kepçe içerisine yaparak beş yavrusunu kepçe içerisinde büyütüyor.

Remzi Öztürk, çalışırken yuvaya yem getiren kuşu görünce iş makinesini durduruyor. Anne kuş yavrularını doyurduktan sonra Öztürk çalışmasını sürdürüyor. Kepçe operatörü Remzi Öztürk, çalışırken çok dikkat ettiğini söyledi. Kepçe ile santralin dışına çıkmadığını hatırlatan Öztürk, "Kuş, sürekli kepçeyi takip ediyor yakın mesafelerde beninle geliyor ama uzak gidince gelmiyor. Yavru kuşların sağlık durumları çok iyi. Her geçen gün biraz daha büyüyorlar. Onlara çok alıştım. Uçup giderlerse buruk bir sevinç yaşayacağım" dedi.

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