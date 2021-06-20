Vali Memiş: “Fedakar babalar gününüz kutlu olsun”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Memiş: “Fedakar babalar gününüz kutlu olsun”

İHA

Erzurum Valisi Okay Memiş Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Vali Memiş: “Fedakar babalar gününüz kutlu olsun”

Erzurum Valisi Okay Memiş Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Vali Memiş mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Bilindiği üzere, her yıl Haziran ayının üçüncü haftası pazar günü “Babalar Günü” olarak kutlanılmaktadır. Bu yıl ki “Babalar Günü” 20 Haziran Pazar gününe denk gelmektedir. Aileyi oluşturan kadınerkek birlikteliği, çocuk sahibi olmak ve ardından oluşan annebaba statüsü, insan yetiştirme gibi önemli bir sorumluluğu beraberinde getirmektedir. Anneliğin şefkat ve merhametle beslenen duygusunun, babanın koruyup kollama, her anlamda destek olma sorumluluğuyla birleştiği aileler sağlam temeller üzerine kurulur ve hayırlı evlatlar ancak bu temel üzerine kurulan ailelerde yetiştirilebilir. Babalarımızın sözleri düşüncelerimize zemin, fiillerimize her zaman mihenk olmuştur. Doğduğumuz yere baba ocağı dememiz, onlarla muhabbeti olan insanları baba dostu diye kucaklamamız, bizi koruyan, yardımımıza koşan, gözeten devletimize devlet baba yakıştırmasında bulunmamız, kadim kültürümüzün babalara verdiği değerin bir tezahürüdür. Hayatımızı şekillendiren, davranışlarımızı biçimlendiren kültür ve medeniyetimizde kutsallık seviyesinde önem atfedilen babalık vasfı, evlada özgüven ve huzur veren, kendisini güvende hissetmesini sağlayan en önemli olgudur. Evlat için babanın öneminin yanında, baba için de evlat yetiştirmenin ağır sorumluluğu bu vasfın içinin doldurulmasıyla mümkün olur. Ayrıca, evladın duygu ve düşünce dünyasını sarsmadan özgüven aşılayabilmek, her anlamda babalık görevini layıkıyla yerine getirebilmek olduğu kadar evlat ile dost, arkadaş ve sırdaş olabilmekle mümkündür. Evlatların babalarına saygı ve hürmette kusur etmemesi, babanın evladına karşı sorumluluk bilincini hatırlaması temennisiyle ilk kahramanlarımızın babalar gününü tebrik ediyor, hayatta olan tüm babalara sağlıklı ve uzun ömürler dilerken, ebediyete intikal edenlere, Yüce Allah’tan rahmet diliyorum.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

26. dönem polis adayları yemin etti
YEREL HABERLER 26. dönem polis adayları yemin etti
Erzurum'da parçalanmış erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Erzurum'da parçalanmış erkek cesedi bulundu
Milletvekili Aydemir: “Erzurum için değer üretenlere minnettarız”
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir: “Erzurum için değer üretenlere ...
Başkan Yaşar’dan Babalar Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yaşar’dan Babalar Günü mesajı
Kalp krizi sonrası kaybettiği oğlu Murat Demirtaş'ın anısına Hınıs’a kütüphane açıyor
YEREL HABERLER Kalp krizi sonrası kaybettiği oğlu Murat Demirtaş'ın ...
Afgan çocuklara Türkçe eğitimi
YEREL HABERLER Afgan çocuklara Türkçe eğitimi
Dünyada su kaynaklarında mikro plastik kirliliği Prof. Dr. Muhammed Atamanalp: “Son dönemlerde çevrede mikro plastik kirliliği dikkat çekici boyutlara gelmiştir”
YEREL HABERLER Dünyada su kaynaklarında mikro plastik kirliliği Prof. ...
TOBB Erzurum şirket verilerini açıkladı
YEREL HABERLER TOBB Erzurum şirket verilerini açıkladı
İl Başkanı Karataş’tan Babalar Günü mesajı
YEREL HABERLER İl Başkanı Karataş’tan Babalar Günü mesajı
ETÜ ile ETSO Organize Sanayi Bölge sorunları için bir araya geldi
YEREL HABERLER ETÜ ile ETSO Organize Sanayi Bölge sorunları için bir ...
Babasının toprağa verildiği gün, Ahmet'in doğum günü
YEREL HABERLER Babasının toprağa verildiği gün, Ahmet'in doğum günü
Karasu ailesinin acı günü
YEREL HABERLER Karasu ailesinin acı günü
Embriyo nakliyle ilk simental ırkı buzağı
YEREL HABERLER Embriyo nakliyle ilk simental ırkı buzağı
Şehit amca ve yeğeni mezarı başında anıldı Babasının şehit olduğu gün dünyaya gelen Ahmet Miran Küçük babasının mezarı başında hediye edilen oyuncaklarıyla oynadı Anma töreninde şehit yakınlara terör örgütüne lanet edip idam istedi
YEREL HABERLER Şehit amca ve yeğeni mezarı başında anıldı Babasının ...
Fenomen çobanın göç yolculuğu
YEREL HABERLER Fenomen çobanın göç yolculuğu
Montofon cinsi inek embriyo transferiyle simental cinsi buzağı doğurdu
YEREL HABERLER Montofon cinsi inek embriyo transferiyle simental ...
Rektör Çomaklı: “DAG, büyük atılımların yapılmasına fırsat tanıyacak” Düzenleme ve değerlendirme komitesi, DAG’da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı: “DAG, büyük atılımların yapılmasına ...
MİT ve jandarmadan PKK/KCK operasyonu; terörist İslam Biliz yakalandı
YEREL HABERLER MİT ve jandarmadan PKK/KCK operasyonu; terörist İslam ...
MİT ve Jandarma’dan PKK/KCK'ya operasyon İslam Biliz, içişleri bakanlığının arananlar listesinde gri kategoride yer alıyordu
YEREL HABERLER MİT ve Jandarma’dan PKK/KCK'ya operasyon İslam Biliz, ...
Erzurum’da kavurucu sıcaklar etkili oluyor
YEREL HABERLER Erzurum’da kavurucu sıcaklar etkili oluyor
Erzurum vergi tahsilat verileri açıklandı
YEREL HABERLER Erzurum vergi tahsilat verileri açıklandı
Doğu Anadolu Gözlemevi’nde incelemelerde bulunacaklar
YEREL HABERLER Doğu Anadolu Gözlemevi’nde incelemelerde bulunacaklar
Dağları taşları aşıp, çobanların korona aşılarını yaptılar (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Dağları taşları aşıp, çobanların korona aşılarını ...
Yaylada kırkım dönemi
YEREL HABERLER Yaylada kırkım dönemi