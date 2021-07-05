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İbrahim ALİOĞLU Olgucan KALKAN / ERZURUM, (DHA) Süper Lig ekibi Giresunspor, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi´nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Karadeniz ekibi, günün ilk çalışmasını sabah kamp yaptıkları Sway Otel´in salonunda gerçekleştirdi. Akşam idmanını sahada yapan Giresunspor şut çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan idman pas oyunuyla devam etti. Yeşil beyazlılar sonrasında ise yarı sahada şut çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla tamamlandı.

Giresunspor hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Erzurum İbrahim ALİOĞLU-Olgucan KALKAN

2021-07-05 18:57:09



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