Aziziye Kaymakamı ile Belediye Başkanı parke taşı döşedi Aziziye’nin mahallelerinde üstyapı seferberliği

Aziziye Belediyesi tarafından ilçeye bağlı mahallelerde yürütülen yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmaların her anını yakından takip eden ve ekipleriyle sürekli iletişim halinde bulunan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, saha gezisini bugün İlçe Kaymakamı Metin Baskın’la birlikte gerçekleştirdi.

Başkan Muhammed Cevdet Orhan, İlçe Kaymakamı Metin Baskın’la birlikte adeta çıkarma yaptığı Kuşçu Mahallesi’nde çeşitli temas ve incelemelerde bulundu. Yol yapım çalışması yürüten ekiplerle bir araya gelen Başkan Orhan, Kaymakam Metin Baskın’la beraber yollara kilitli parke taşı döşedi. Kuşçu Mahallesi’ndeki çalışmalar vatandaşlardan tam not alırken, yolların yapımı tamamlanan kısımları ise, yine Başkan Orhan ve Kaymakam Baskın tarafından gözden geçirildi.

1 milyon metrekare kilitli parke taş döşendi

Kuşçu Mahallesi ziyaretinde Aziziye Kaymakamı Metin Baskın ve Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ı, Muhtar Musa Kılıç ve mahalle sakinleri karşıladı. AK Parti’nin Aziziye ilçe yöneticilerinin de katıldığı saha gezisinde, Aziziye Belediyesi tarafından kilitli parke taşı uygulanan yollar incelendi, çalışmalara dönük bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Baskın’a buradaki çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Aziziye Belediye Başkanı Orhan, ilçeye bağlı mahallelerin üstyapı ihtiyaçlarının büyük ölçüde giderildiğini belirterek, “İlçemize bağlı olan ve mahalle statüsüne kavuşturulan köylerimizde şu zamana kadar 1 milyon metrekare kilitli parke taş uygulaması gerçekleştirdik. Çalışmalarımız son sürat devam ediyor ve geri kalan mahallelerimizin bu alandaki ihtiyaçlarını da en kısa sürede gidermiş olacağız” diye konuştu.

Birlikte Kilitli Parke Taşı Döşediler

Gerçekleştirdikleri saha gezisinde yol yapım çalışması yürüten ekiplere kilitli parke taşı döşeyerek eşlik eden Kaymakam Baskın ve Başkan Orhan, birbirinden renkli görüntüler oluştururken, yol yapım ekipleri ise, kaymakam ve belediye başkanını büyük bir ilgiyle izledi. Çalışanlara kolaylıklar dileyen Kaymakam Metin Baskın, birlikte gerçekleştirdikleri saha gezisinden dolayı da, Aziziye Belediye Başkanı Orhan’a teşekkür etti.

Muhtar Musa Kılıç ise, Kuşçu Mahallesi’ndeki yol yapım çalışmalarının inanılmaz bir hızla ilerlediğini belirterek, “Aziziye Belediye Başkanımız Sayın Muhammed Cevdet Orhan’a ve belediye ekiplerimize çok teşekkür ediyoruz. İlgi ve alakalarını üzerimizden hiçbir zaman eksik etmiyorlar. Allah hepsinden razı olsun” ifadelerini kullandı.

Aziziye Belediye Başkanı Orhan da, halka hizmet etmenin en büyük ayrıcalık olduğunun altını çizerek, “Kadirşinas Aziziyeli hemşehrilerimizin her zaman emrine amade olacağız” dedi.

