DAGC ve DGF’den Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) ve Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (DGF) yönetim kurulları adına Başkan Feridun Fazıl Özsoy 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle bir mesaj yayınladı.

Demokrasinin ve milli değerlerin yaşatılabilmesi yolunda gazetecilerin büyük görev üstlendiğini ifade eden Özsoy, Türk Basını’nın bu vazifesini her zaman olduğu gibi 15 Temmuz 2016’da şehit olma pahasına yerine getirdiğini belirtti.

Millet iradesinin dışında herhangi bir gücün tanınmadığı vurgulanan mesajda, 15 Temmuz 2016’da yaşananların iyi okunması ve unutulmaması ve dersler çıkarılması gerektiği hatırlatıldı.

Gazetecilerin mesleğini, milletin değerlerinin dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da yaşanılır kılınması adına, tüm zorluklara rağmen mücadelesini devam ettirirken, 5 yıl önce yaşanan hain işgal ve darbe girişiminin önlenmesinde büyük görev üstlendiği söyledi.

Başkan Özsoy mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bağımsız ve özgür yayın yapan medya, tüm gücüyle darbe girişimi ve darbelerin karşısında durarak ve engellenmesine katkı sağlamış, hatta kilit rol oynamıştır. Demokrasi adına Türk halkı ve Türk medyası 15 Temmuz gecesi önemli bir sınavı başarıyla vermiş ve bir de şehidi olmuştur. Medyamız darbecilerin müdahalelerine rağmen yayınlarını sürdürerek darbeye geçit vermemiştir. 15 Temmuz gecesi yaşananlar bize bir kez daha göstermiştir ki, artık Türkiye’de darbe heves ve girişimleri geçmişte kalmıştır. Tarihte sayısız örneklerde ve 5 yıl önce olduğu gibi kendi insanına kurşun sıkabilecek, milli iradenin mekanı olan meclisi bombalayacak kadar gözü dönmüş, hain ve katillerin girişebilecekleri her türlü alçakça hareketler misliyle karşılık bulmuş, Türk Milleti’nin topyekun karşı duruşuyla bertaraf edilmiştir. Türkiye’nin sorunlarının çözümü ancak ve ancak demokratik sistem içinde olmalıdır. Bir başkasına hayat hakkı tanımayan yaklaşımların Türkiye’nin gündeminden bir daha gelmemek üzere düşmesi gerektiğini, güvenlik güçlerinin ancak ve ancak vatanın birliğini korumak maksadı ile kullanılabileceğini, milleti oluşturan unsurların tümüne ve milletin değerlerine karşı tüm girişimleri reddettiğimizi, Milli iradenin üzerinde başka bir beşeri gücü kabul etmediğimizi haykırıyoruz. Bizler, en zor zamanda, en zor şartlar altında birliğimizi, beraberliğimizi ve kararlılığımızı muhafaza edeceğiz. Milletimize, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, bir kez daha geçmiş olsun derken, darbe girişimini ve terörü lanetliyoruz. Başta basın şehidimiz olmak üzere hayatlarını kaybeden demokrasi ve terör şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı ve gazilerimize de sağlıklı ömürler diliyoruz.”

Özsoy, açıklamada ayrıca, ülke ve milletin gelişmesi , değerlerinin yaşatılması yolunda görevini her vakit yerine getiren basın kuruluşlarının pandemi süreci ile birlikte büyük sıkıntılara katlandığını belirtti. Özsoy, bu süreçte basın kuruluşlarına çeşitli uygulamalarla destek verilmesine rağmen, son zamanlarda basına uygulanan ve bir hayli zor durumlara yol açacak tasarruf uygulamalarına da çözüm bulunmasını istedi.

