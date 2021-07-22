Başkan Uçar’dan Erzurum Kongresi mesajı

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Erzurum Kongresi'nin 102'inci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde önemli aşamalarından biri olan Erzurum Kongresi'nin, Milli Mücadele'nin teşkilatlı bir yapıya bürünmesinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Başkan Mahmut Uçar “Kurtuluş Savaşı'nın en önemli adımlarından birini oluşturan Erzurum Kongresi, her biri birer ölümsüz kahraman olan delegeleri ile istikbal ve bağımsızlığına sahip çıkmak için gösterdiği mücadelenin ve Meclisimizin açılışına giden yolun en önemli köşe taşını oluşturmuştur.” dedi.

Erzurum Kongresi ile birlikte, İstiklal Savaşı'nın zaferle taçlandığını belirten Başkan Uçar, şu ifadelere yer verdi:

"Milli mücadele yıllarında kendini ortaya koyan yüksek şuur, bugün de bizlere ilham kaynağı olmaya ve geleceğe yürüyüşümüzde bizlere güç katmaya devam etmektedir. Birlik ve beraberliğimizden asla ödün vermeden, ülkemizi daha da güçlendirmek için aynı azimle çalışmalarımızı sürdürmek ise vazifemiz ve geleceğe yürüyüşümüzde en büyük gücümüzdür. Bu duygu ve düşünceler ile Erzurum Kongresi'nin 102. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yâd ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.