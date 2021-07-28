Erzurum Oltu Esenyamaç Göleti’nde çalışmalar aralıksız devam ediyor

DSİ Erzurum yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Erzurum ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oldu. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ederken bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Erzurum Oltu Esenyamaç Göletinde çalışmaların devam ettiğini belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Oltu Esenyamaç Göleti 410 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecek. Beton ağırlıklı gövde tipinde inşa edilen gölette bugüne kadar yol, batardo, cebri boru imalatları ile gövdede yaklaşık 5500 m3 beton imalatı tamamlanarak yüzde 90 seviyesinde gerçekleşme sağlandı. 2021 yılı sonunda su tutmayı hedeflediğimiz Gölette, vana imalatları, dolusavak düşü havuzu imalatları ve kret üzeri korkuluk imalatlarına devam edilmektedir. Temelden yüksekliği 17 metre ve su depolama kapasitesi 0,11 milyon m3 olan Erzurum Oltu Esenyamaç Gölet’inin tamamlanması ile 2021 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 250 bin TL katkı sağlanması hedeflenmektedir” dedi.

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