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Erzurum’da 30 Ağustos Zafer Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar sabah saatlerinde Erzurum Valiliği, 9’ncu Kolordu Komutanlığı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesinin Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı.

Türkün şanlı zaferinin 99’ncu yıl dönümü Erzurum’da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar Erzurum Valiliği, 9’uncu Kolordu Komutanlığı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesinin Havuzbaşı, Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. Daha sonra ise Erzurum Lisesi yolu üzerinde kutlama programı düzenlendi. Düzenlenen programda Erzurum halk oyunları, askeri birlik yürüyüşleri ve mehteran gösterileri yapıldı. Çeşitli gösterilerin yapıldığı programa ise Erzurum halkının ilgisi yoğun oldu.

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