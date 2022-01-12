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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çalışan ellerden hünerli sergi

İHA

Çalışan ellerden hünerli sergi

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Palandöken Gençlik Merkezi’nde açılan sergi herkesin takdirini kazandı. ‘Çalışan Eller’ Projesi kapsamında eski kullanılmayan kumaşlar değerlendirerek kıyafet üretildi.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Palandöken Gençlik Merkezi Gönüllüleri "Çalışan Eller" projesi kapsamında eski kullanılmayan kumaşları değerlendirerek önemli bir farkındalığa imza attı.
Kot pantolondan, çantaya, tül perdeden kadın kıyafeti ve daha birçok kullanılmayacak kumaşı geri dönüşüm sonucu değerlendiren Gönüllü gençler takdir topladı.
Palandöken Gençlik Merkezinde açılan sergi yoğun ilgi gördü.
Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın, Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Letif Arslan, Palandöken Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdal Yavilioğlu ve Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok ile diğer davetlilerin katılımıyla gerçekleşen sergi davetliler tarafından gezildi.
Yoğun ilgi gören serginin açılışında konuşan Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın, gönüllü gençlerin bir yıl boyunca emek vererek yaptığı bu sanat eserlerinin Palandöken Gençlik Merkezi aracılığıyla sergilenmesinden mutluluk duyduklarını söyledi.
Aydın, “Bu önemli ve farkındalık oluşturan sergiyi açan gönüllü gençlerimizi kutluyorum. Gençlerimizi doğru yönlendirirsek yapamayacakları hiç bir şey yoktur” dedi.

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