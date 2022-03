MHP'den Olur'a yoğun katılımlı çıkarma

MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, MHP Erzurum il ilçe yöneticileri, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı Olur ilce istişare toplantısı yoğun ilgi gördü.

Gündeme ve yerel sorunların çözümüne yönelik istişare toplantısı gerçekleştiren MHP Erzurum İl, ilçe yönetimleri ve meclis üyeleri Olur ilçesinde bir araya geldi.

Toplantıyı organize eden ve esnafları gezerek muhtarlarla bir araya gelen MHP Erzurum il başkanı Naim Karataş gündeme dair konuları masaya yatırdı.

Türkiye’nin artık eski sorunlarını geride bıraktığını ve gelişerek yoluna devam ettiğini anlatan Karataş “Ülkemiz üretimde ve güvenlik konusunda hızla büyümeye devam ediyor. Özellikle savunma sanayimizin gelişmesi ve kendimizi koruyabilme kapasitemizi her geçen gün büyütüyoruz. Haliyle bunu istemeyenler çıkıyor ama bizler 2023 seçimleriyle birlikte daha güçlü adımlarla ilerleyeceğiz. Bu zorlu tünelden çıktıktan sonra önümüzde hiç bir engelin kalmayacağına inanıyoruz. Her ne pahasına olursa olsun vatanımızı daha güvenli yarınlara taşıyacağız ve bunun için de sizlerin desteği elzemdir” ifadelerine yer verdi.

“2023 şahlanış virajı olacaktır”

İl, ilçe yöneticileri ve meclis üyeleri ile birlikte Olur istişare toplantısına katılım sağlayan ve her geçen gün katılımları büyüten MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş 2023 seçimlerine işaret ederek “ önümüzdeki seçimler ülkemiz için şahlanış fırsatı olacaktır. Vatan hainleri ve batılı destekçiler tarafından kurulan partilerin hepsini sandığa gömmek için yoğun çalışmalarımızı sürdürecek ve vatandaşlarımıza gerçekleri her platformda anlatacağız.

“Hedefimiz şaşmayacak”

İstişare toplantısında uluslararası ilişkilerde başarı grafiğinin arttığını ve ülkemizin daha özel noktalara ulaştığını ifade eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın milli duruşun aynen uygulanacağını ve güvenlik konusunda hedeflerin şaşmayacağını belirterek “2023 seçimleriyle birlikte ekonomik ve güvenlik noktasında adımlarımız daha görkemli ilerleyecektir. Bu gerçeklikle birlikte bizler milliyetçi Türk sevdalıları olarak her an hazır ve çalışır vaziyette olacağız. Bilinmez zihniyetlere emanet edilemeyecek kadar ciddi bir coğrafyada olduğumuzu da herkesin bilmesi gerekiyor” diye konuştu.

“Türkiye taraf olmayacak”

İstişare toplantısında RusyaUkrayna savaşı ve uluslararası alanlarda Türkiye’nin güçlü pozisyonu hakkında değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın “ Türkiye bu çıkar savaşında taraf olmayacaktır. Ne Rusya ne de Ukrayna bizlere daha yakın veya uzak değildir. Bizler kendi menfaatlerimiz ve güçlü pozisyonumuz gereği olarak hareket etmeye devam edeceğiz. Diyarbakır’a Amed diyenlere, Tunceli’ye Dersim diyenlere kapılarınızı kapatın ve bu güzel ülkemizi ebediyen koruma altına alalım diyoruz” ifadelerine yer verdi.

