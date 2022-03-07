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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum Türkiye’de 8. Sırada Patent ve markada büyük başarı

İHA

Erzurum Türkiye’de 8. Sırada Patent ve markada büyük başarı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Mesleki Eğitim Merkezlerinde başlatmış olduğu Sınai Mülkiyet Hakları farkındalık faaliyetleri kapsamında Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptığı başvuru sayısında Türkiye’de 8. sıraya yükseldi.
Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)faydalı model başvurusu iller arası dağılım sonuçlarına göre Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü; 16 patent, 46 faydalı model, 5 marka ve 9 tasarım başvurusuyla farkını gösterdi.
Millî Eğitim Bakanlığının mesleki eğitimde üretim kapasitesini fikri mülkiyete yönlendirmek ve sınai mülkiyet hakları konusunda farkındalık oluşması amacıyla İl Millî Eğitim Müdürlükleri bünyesinde birimler oluşturarak okulların patent, faydalı model, tasarım, marka vb. alanlarda başvuru yapmasını sağladı.
İl Millî Eğitim Müdürü Kaygusuz konuyla ilgili şu bigileri aktardı:
“Bu kapsamda 32 mesleki ve teknik eğitim okullarımız, 3 mesleki eğitim merkezlerimiz, 13 çok programlı lise, 1 güzel sanatlar lisesi ve 1 spor lisemizden Türk Patent ve Marka Kurumuna toplam 76 başvuru yapılmıştır. Sınai mülkiyet hakları türünde 16 patent, 46 faydalı model, 5 marka ve 9 tasarım başvurusu yapılarak bunlardan 4 başvuru tescil edilmiş, diğerleri de tescil sürecindedir. Bakanlığımızın 2022 Mart ayı itibariyle Kalite Takip Sistemi ve Türk Patent ve Marka Kurumundan aldığı veriler üzerinden yaptığı sıralamaya göre İstanbul 261, Samsun 178, Bursa 149, Tokat 120, Mersin 105, İzmir 80, Ankara 79, Erzurum 76 başvuru ile Türkiye 8. si oldu”
Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz; ilimizin sınai mülkiyet hakları konusunda Türkiye’de 8.sıraya yükselmesine katkı sağlayan okul idarecilerine, öğretmenlere, öğrencilere ve emeği geçen herkese teşekkürlerini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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