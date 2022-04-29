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İstek Bulut, TDED Erzurum hanım komisyonu başkanı oldu

İHA

İstek Bulut, TDED Erzurum hanım komisyonu başkanı oldu

Eğitimci İstek Bulut, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi Hanım Komisyonu Başkanı oldu.
TDED Erzurum Şube merkezinde yapılan toplantıda TDED Erzurum Hanım Komisyonu Başkanı seçilmesi münasebetiyle bir açıklama yapan İstek Bulut bir milletin ruhunun o milletin diliyle inşa edildiğini ifade ederek TDED Erzurum Hanımlar komisyonu olarak Türkçemizin en duru, en bozulmamış halini asırlardır annelerimizin, kadınlarımızın bugüne kadar taşıdığının bilincinde olduklarını ve bu bilinçle birbirinden önemli etkinlikler, programlar yaparak dil, kültür ve milli kimlik konularında toplumsal farkındalığa katkı sunmak istediklerini söyledi.
TDED Erzurum Şubesi Hanımlar Komisyonu Başkanı İstek Bulut açıklamalarına şöyle devam etti:
“Beni bu göreve lâyık gören TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş’a, şube yönetim kurulumuzun ve hanımlar komisyonumuzun kıymetli üyelerine teşekkür ediyorum. Hanımlar komisyonumuz toplumun her katmanını tanıyan, bilen arkadaşlardan oluşuyor. Komisyon olarak derneğimizin kuruluş amaçları doğrultusunda dil ve kültür bilinci noktasında toplumumuza faydalı olacak çalışmalar ortaya koyacağız inşallah. Bir milletin dili sadece alfabe, harf, cümle değildir. Dil bir milletin ruhudur, kalbidir, kimliğidir. Milleti millet yapan tüm unsurları kapsar dil. Kelimelerimiz atalarımızdan bize birer kültür taşıyıcıları olarak mirastır ve biz kelimelerimizdeki sesi, musikiyi, ilmi, irfanı, inancı, hayat algısını, büsbütün Türk milletini görüyoruz. Dilimizi de en iyi koruyan kadınlarımız olmuştur. Dilimizi kadınlarımız, annelerimiz, ninelerimiz tınısı ve ahenk unsurlarıyla beraber ninni, ağıt, türkü, ilahi, mani, dua, bilmece, masal olarak yaşatmış ve bugünlere kadar getirmişlerdir. Biz de anne sütü gibi ak Türkçemizi yaşadığımız çağda tüm bozulmalara karşı korumak için elimizden geleni yapıp konuyla ilgili yapacağımız faaliyetlerle farkındalık oluşturmaya çalışacağız. Çünkü dilimiz kimliğimizdir. Çocuklarımızı, gençlerimizi milli kültür üzere yetiştirmek istiyorsak evvela dilimize sahip çıkmalıyız. Tüm saldırılara rağmen dil bayrağımızı dalgalandırma gayretinde olacağız. Bu konuda şehrimizde ve ülkemizdeki kadın kuruluşlarıyla, STK’lerle, üniversitelerle, eğitim camiasıyla ve diğer paydaşlarla ortak çalışmalara imza atmak istiyoruz. Arkadaşlarımızla daha sonra toplanıp görev dağılımı yapacağız. Hanımlar komisyonumuz hepimiz için hayırlı olsun.”
TDED Erzurum Şubesi Hanımlar Komisyonu yönetimi şu isimlerden oluştu: İstek Bulut (Başkan), Naşide Atmaca, Hatice Özbey, Songül Moder, Sare Damacı, Hüsna Ayaz, Özlem Ünlü

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