Bayramda şehit aileleri unutulmadı

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Ramazan ayında ilk iftarını Şehit Sezai Eşkioğlu’nun baba ocağında açan Erzurum Valisi Okay Memiş, bayramda da şehit ailelerini unutmadı.

Şehit Özel Harekat Polis Memuru Birol İli, Şehit Polis Memuru Abdülkadir Güngör, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu ve Şehit Piyade Uzman Çavuş Emrah Erkan'ın baba ocağını ziyaret ederek, taziye dikeklerinde bulundu.

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