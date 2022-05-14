BB Erzurumspor - Ankara Keçiörengücü: 2-2

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Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Gökmen Baltacı, Kemal Elmas

BB.ERZURUMSPOR: Göktuğ Bakırbaş Mustafa Akbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Emircan Altıntaş (Dk. 73 Aly Malle), Batuhan Artarslan (Dk.73 Eren Tozlu), Gökhan Alsan, Mücahit Albayrak (Dk. 90+1 Rosheuvel), Shala (Dk. 60 Alican Özfesli), Novikovas, Olanare.

KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar Ogün Bayrak, Mehmet Dingil, Batuhan Yayıkcı, Hüsamettin Tut (Dk. 46 Erkam Reşmen), Taşkın Çalış (Dk. 73 Alhassan), Aykut Çeviker, Uzodimma (Dk. 46 İssa Djibrilla), Uğur Utlu (Dk. 46 Alavi Yavuz), Olawoyin, Eze (Dk. 85 Fatih Solmaz).

SARI KART: Batuhan Yayıkcı (Keçiörengücü)

GOLLER: Dk. 4 Olanare, Dk. 26 Novikovas (BB Erzurumspor), Dk. 55 (P) Eze, Dk. 57 İssa Djibrilla (Keçiörengücü)

Spor Toto 1'inci Lig'in 37'inci haftasında BB Erzurumspor, evinde Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini 4'üncü dakikada Olanare ve 26'ncı dakikada Novikovas kaydederken; konuk ekibin golleri ise 55'nci dakikada penaltıdan Eze ve 57'nci dakikada Djibrilla'dan geldi.

4'üncü dakikada Erzurumspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Orhan Ovacıklı'nın ortasına yükselen Olanare, topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-0.

20'nci dakikada Aykut Çeviker'in ortasında cezaalanındaki Eze'nin kafa vuruşunda ağlara giden topu kaleci Göktuğ Bakırbaş, son anda kornere çeldi.

26'ncı dakikada sol kanattan tek başına cezaalanına giren Olanare, Keçiörengüçlü futbolcular arasından topa vurmak istedi. Defansın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Novikovas, plase vuruşla takımının ikinci golünü attı: 2-0.

35'inci dakikada Olawoyin, Erzurumspor ceza alanına girerken sert vurdu, kaleci Göktuğ Bakırbaş, topu kornere gönderdi.

45+1'inci dakikada konuk ekipten Aykut Çeviker, yaklaşık 30 metreden sert vurdu, Göktuğ Bakırbaş topu uzaklaştırdı.

Maçın ilk yarısı BB.Erzurumspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

55'inci dakikada Olanare'nin cezaalanında Olawoyin'e müdahalesinde hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasına gösterdi.

55'inci dakikada Eze, kullandığı penaltı atışında topu ağlara gönderdi: 2-1

57'nci dakikada sağ kanattan Erzurumspor cezaalanına giren Eze, arkadan gelen İssa Djibrilla'ya pasını çıkardı. İkinci yarı başında oyuna giren Djibrilla topu ağlara gönderdi: 2-2.

71'inci dakikada Novikovas'ın ceza alanı dışından sol ayağıyla yaptığı aşırtma şutunda topu kaleci Metin Uçar, son anda parmaklarıyla dokunarak kornere gönderdi.

Hakem Direnç Tonusluoğlu'nun 6 dakika uzattığı maç 2-2 beraberlikle sona erdi.(DHA) DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2022-05-14 18:10:18



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