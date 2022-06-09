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Ortaokul öğrencileri ses dalgalarını alevle somutlaştırdılar Erzurum’da ‘Stratch Kodlama Turnuvası ve Bilim Festivali’ düzenlendi

İHA

Erzurum'da 'Stratch Kodlama Turnuvası ve Bilim Festivali' düzenlendi. Ortaokul öğrencileri tarafından tasarlanan ses dalgalarının alevle somutlaştırıldığı proje ise ilgi odağı oldu.

Ortaokul öğrencileri ses dalgalarını alevle somutlaştırdılar Erzurum’da ‘Stratch Kodlama Turnuvası ve Bilim Festivali’ düzenlendi

Erzurum’da ‘Stratch Kodlama Turnuvası ve Bilim Festivali’ düzenlendi. Ortaokul öğrencileri tarafından tasarlanan ses dalgalarının alevle somutlaştırıldığı proje ise ilgi odağı oldu.
Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokullar Stratch Kodlama Turnuvası ve Bilim Festivali, Şehit Yakup Sürücü Anadolu Lisesinde başladı. 73 okuldan 330 öğrenci ve öğretmenin katılldığı etkinliğe, Erzurum Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Ortaokullar arası scratch turnuvasının açılışında konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, “Çağımız sadece bilgiyi edinmenin önem taşıdığı bir zaman dilimi değil, aynı zamanda bu bilginin nasıl kullanıldığının ön plana çıktığı bir çağdır. Çünkü medeniyetler bilgi yığınlarının üzerine değil ancak o bilgilerden elde edilen değerler üzerine inşa edilir. Bu anlamda Erzurum, bu medeniyet inşasının beşiklerinden biri olarak bilginin sahiplenilip yeniden yorumlandığı, eğitimöğretim faaliyetlerinin merkezinde bulunmaktadır. Her şeyin dijitalleştiği bir dünyada sadece günlük yaşantımızda kullandığımız araçlar değil, çocuklarımız ve çocuklarımızın hayat şekilleri de dijitalleşme yönünde bir dönüşüme uğramıştır. Bu yüzden değişimin kaçınılmaz olduğu günümüzde yeni neslin alışkanlıklarını değerlendirirken onlarla empati kurmak, onlara daha iyi bir eğitim ve gelecek sunmak için yaşadığımız dünyayı onların gözünden anlamaya çalışmak daha doğru bir yaklaşım olabilir. Dijital dünyada eğitim alanındaki paradigmalar da değişmiştir. Bu dönüşümün bir gereksinimi olarak yeni eğitim anlayışları ortaya çıkmıştır. Bunlardan birisi de 21. yy becerileridir. 21. yy. becerileri eğitimin hedeflerini yeni çağın gereksinimleri doğrultusunda tekrar tanımlamayı amaçlayan küresel bir harekettir. Bizler de öğrencilerimizi çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatmak zorundayız. Bu doğrultuda Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak çağımızın gereklerine uygun turnuvalar, bilim şenlikleri düzenliyoruz. Böylelikle 21. yy. becerilerine ve milli manevi değerlerimize sahip gençlik yetiştirme düşüncemize bir adım daha yaklaşmış olduğumuzu görüyoruz” diye konuştu.
Açılışı gerçekleşen ortaokullar arası scratch turnuvasında öğrenciler çeşitli projeleriyle sunum yaptı.
“Ses dalgalarını alevle somutlaştırdılar”
Narman Şehit Astsubay Çavuş Soner Özübek Yatılı Bölge Okulu öğrencilerinin ses dalgalarını alevle somutlaştırma projesi ilgi odağı oldu. Öğrenciler, yaptıkları projede ses dalgalarını dijital ortamın dışına aktarmak için alüminyum folyo tabanlı ritim sistemini üretti. Kabloya bağladıkları kart aracılığıyla ses dalgalarını bilgisayara aktaran öğrenciler, hoparlör yardımıyla içerisinde gaz bulunan boruya ses sisteminden bas vererek ses dalgalarını somutlaştırdılar.
Projede çalışan öğrencilerinden Sılanur Ari, “Bizim projemizin amacı ses dalgalarını somut olarak gösterebilmek. Bunun için de bir alev borusu yaptık. Sonra biz bir kartonu hep alüminyum folyoyla kapladık. Bunu kablolarla bilgisayar devresine bağladık. Buna her dokunduğumuzda ateşler alevleniyor. Bizim de alternatifimiz var. Onu bileğimize bağlıyoruz. Sonra bir çubukla da alüminyum folyoya değdiriyoruz. Alüminyum folyodan geçen elektrik dalgası da bilgisayara gidiyor. Ses dalgasına dönüşüyor. Bu da alevlerin dalgalanmasına sebep oluyor’’ diye konuştu.
“QR kod ile gezegenleri üç boyutlu inceliyorlar”
Festivalde Aşkale İbrahim Polat Ortaokulu öğrencileri ise tasarladıkları QR kod ve uygulama ile gezegenleri üç boyutlu olarak inceliyorlar. Öğrenciler, QR kodlu küpü uygulamaya okutarak gezegenlerin üç boyutlu halini ve bilgilerini artırılmış gerçeklik sayesinde inceleyebiliyorlar. Ayrıca astronot kıyafetleri de atık ürünlerde tasarlayan öğrencilerin projesi festivalde yoğun ilgi gördü.
Aşkale İbrahim Polat Ortaokulu öğrencilerinden Hiranur Ateş, “Burada projemiz astronot ve elindeki gezegen olarak İngilizce dersini bir üniteyle ilişkilendirerek bu projemizi yapmaya karar verdik. Projemizde küp oyunu dijital uygulama sayesinde gezegenlerimizi üç boyutlu hale getirerek daha gerçekçi bir yapıya sahip olduğunu gösteriyoruz. Gördüğünüz astronot kıyafetinde zaten genellikle doğamıza ve çevremize katkı olması için atık maddelerden de yararlandık. Borularımız içinde olan kelepçeler filan hepsi atık olarak gerçekleşiyor. Zaten afişlerimizde de var. Sonuç ve değerlendirme olarak da zaten afişlerimizin özellikle çoğu kişiden daha çok tepki aldığını fark ettik ve İngilizce dersinde soyut olarak kalan bir ünite şimdi daha somut hale geldi ve daha kalıcı bir şekilde öğrenmiş olduk’’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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