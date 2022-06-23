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MTB Cup Olimpik Dağ Bisikleti yarışları nefes kesti Palandöken Kayak Merkezi'nde yapılan yarışlara 3 ülkeden 8’i kadın 100’e yakın sporcu katıldı

İHA

MTB Cup Olimpik Dağ Bisikleti yarışları nefes kesti Palandöken Kayak Merkezi'nde yapılan yarışlara 3 ülkeden 8’i kadın 100’e yakın sporcu katıldı

Erzurum Palandöken dağında MTB CUP Olimpik Dağ Bisikleti yarışları nefesleri kesti.
Erzurum Palandöken MTB Cup Olimpik Dağ Bisikleti yarışları bugün Palandöken dağında gerçekleşti. 4.08 km’lik parkurda 3 ülkeden 40 sporcu yarıştı. Elite erkekler 8 tur 32 km, elite bayanlar 6 tur toplamda 24 km ve genç erkekler 5 tur 20 km pedal çevirdiler. Parkur 157 metrelik kısmı teknik tırmanış, 158 metrelik kısmı teknik inişten oluştu. Parkur 2400 irtifa ile başlayıp 2500 irtifayı gördükten sonra 2400 irtifada son buldu.
Yarışmaların sonunda görüşlerini belirten Bisiklet Federasyonu As başkanı Bahattin Akyön, "Türkiye bisiklet federasyonu UCI takviminde yer alan Erzurum Palandöken yarışmalarında bugün İran ve Yunanistan ile beraber 2 gün toplam 100'e yakın sporcumuz yarışıyor. Bu yarışların bizim açımızdan önemi şu 2024 yılında Paris’te yapılacak olan olimpiyatlarda puan alabilmemiz için bu yarışlara katılmamız gerekiyor. Bu yarışlar uluslararası takvimde yer alan yarışlar ki buraya gelen ülkelerde bu yarıştan puan almak istiyor. Bu almış olduğumuz puan bizim olimpiyatlara katılma noktasında kotamızı oluşturuyor. Eğer biz bu puana o kotaya ulaşabilirsek 2024 yılında Paris’te yapılacak olan olimpiyatlara ülkemizle dağ bisikletinde katılma hakkı kazanacağız. Şu anda dünya klasmanında 28. sırada yer alıyoruz, buradaki yapılan yarışlardaki başarımız dün birinciliğimiz var bugün tekrar yeni biten gençlerde birinciliğimiz oldu onları da hesaba katarsak 23.sıraya düşeceğiz ve ilk 19 arasında ilk 23 arasında girdikten sonra olimpiyatta almış olduğumuz bu kotayla yarışlarda Türkiye’mizi dağ bisikletinde temsil edecek sporcular burada yarışıyor” dedi.

"Erzurum'un yeşilliğine hayran kaldım"
Yarışlarda birinci olan Emre Yavuz, Erzurum'un yeşilliğine hayran kaldığını belirterek, "Beklediğimin kat kat üzerinde parkurdaki emekler yapılan çalışmalar emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün düzenlenen 7 tur üzerinden yapılan yarışta uluslararası ülkemizi 1.getirmeyi başardım. Bunun için çok mutluyum ve gururluyum. Parkur manzarası yüzünden zaten zorluğu bir kenara manzarası hepsine yetiyordu parkurun’’ diye konuştu.

Ödüller dağıtıldı
Ödül töreninde koşmalarını yalan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat ise, "Elit erkekelit kadıngenç erkekler kategorinde toplam 40 sporcu katılacak olup, Yunanistan, İran ve Türkiye milli takımları yarışacaklar, toplam 4,08 km parkuru elit erkekler 8 tur toplam 32 km, elit kadınlar 6 tur toplam 24 km ve genç erkekler 5 tur toplam 20 km pedal çevirecekler. Parkurumuz uluslararası bisiklet birliği tarafından akredite etti ve uluslararası parkur olarak işaretlendi. Parkurumuzun 157 metrelik kısmı teknik tırmanış, 158 metrelik kısmı teknik inişten oluşmaktadır. Parkurumuz 2400 irtifa ile başlayıp 2500 irtifayı gördükten sonra 2400 irtifada son buluyor. Nefes alışveriş yönünden zorlayıcı bir parkur olduğunu belirtir UCI komiseri organizasyonu çok beğendi” dedi.
Törende dereceye giren sporcular kupalarını ve madalyaları verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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