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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir kentsel dönüşümde Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor

İHA

Büyükşehir kentsel dönüşümde Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşümde ortaya koyduğu projelerle Türkiye’deki yerel yönetimlere örnek olmaya devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi bu kez de şehrin bir başka kanayan yarasına merhem oldu. Mahrukatçılar Sitesi’nin bulunduğu alana uygulanan projeyle birlikte bölgedeki izbe görüntülere de son verildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kombina Caddesi’nde Mahrukatçılar Sitesi Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi ve Hacı İsmail Fakirullah Efendi Cami Temel Atma Töreni düzenledi. Törene Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fevzi Polat, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Genel Sekreter Yardımcıları Köksal Yavuz ve Murat Altundağ, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Hacı İsmail Fakirullah Efendi’nin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ, törende yaptığı konuşmada, “2016 yılından bugüne Mahrukatçılar Sitesi ile ilgili olan imar sorununu kısaca özetlemek isterim. 2016 yılında kentsel dönüşüm alanı ilan edildikten sonra alan TCDD mülkiyetinde olmakla birlikte plansız çevre ve imar kirliliğine yol açan bir alandı. Bu alanda öncelikle yani ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ mantığıyla hareket ettik. Buradan sanayi alanına kadar 50 hektarlık alanda imar çalışmalarını tamamladık. Bu alanda imar planları çerçevesinde 55 hektarlık alanda 210 bin metrekarelik gar sahası oluşturuldu. Yakutiye ilçesindeki Gez Mahallesi’nde imar planı onaylanan içerisinde sosyal alanı, yeşil alanı, camisi, yolları ve kısmi olarak konut alanı bulunan 50 hektarlık kentsel dönüşüm projemiz hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.
Başkan Sekmen: “Belediyecilik gönül işidir”
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, “Bizler, 8 yıldır Erzurum’u dert edinerek aşılamayan yolları aştık. Çözülemeyen sorunları çözdük. İnançla, azimle, cesaretle, kararlılıkla, samimiyetle, sevgiyle gönülleri birleştirdik” dedi. “Biz, hayalleri gerçeğe dönüştüren bir belediyeyiz. Bakınız 1950’lerde bu aziz kentte alınan karar hamd olsun bize nasip oldu. Projemiz tamamlandığında göreceksiniz Gürcükapı’nın çehresi bambaşka olacak” diyen Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şehrimizin 50 yıllık bir başka sorunu kuşkusuz Kombina semti ve Mahrukatçılar Sitesi’ydi. Bizler bu problemi de çözdük ve bu gördüğünüz alanı inşallah modern bir yaşam merkezine dönüştüreceğiz. Yaşanabilir bir kent için 8 yılda neleri başarmadık ki Şehrin içme suyu sorunu başta olmak üzere, kurduğumuz modern atık su arıtma tesisiyle Erzurum’u çok büyük bir ekolojik problemden kurtardık. Yüzlerce su deposu yaptık, binlerce kilometre uzunluğunda içme suyu ve kanalizasyon hattı döşedik. İlçelerimizin tamamında altyapı projeleri yürüttük, yürütmeye devam ediyoruz. Grup yolları da dahil olmak üzere kentin dört bir yanındaki ulaşım ağlarını neredeyse baştan aşağı yeniledik. Bunlara ilaveten yeni ulaşım ağları açtık, hizmete sunduk. Üstyapı hizmetlerimizi birbirleriyle entegre halde yürüttük. Şehrimizde zarafeti ön plana çıkaran adımlar attık. 2 binden fazla cephe sağlıklaştırma projesi gerçekleştirdik, ilçelerimizde prestij caddeleri oluşturduk. Erzurum’un genelinde cami yenileme projelerini tamamlamakla birlikte okul onarım, taziye evi ve muhtarlık projelerini de hayata geçirdik. Son 8 yıl içerisinde bini aşkın okulumuzun bakım ve onarımını gerçekleştirdik, 100’den fazla taziye evi açtık.”
“İsmail Fakirullah Efendi Erzurum’un manevi sultanlarındandır”
Başkan Sekmen, konuşmasında caminin adını taşıyan İsmail Fakirullah Efendi’yi şöyle anlattı: “Bilindiği gibi ümmetin uleması, alim ve bilginleri enbiyanın varisleridir. Kur'anı Kerim'de peygamberler anılırken hep müstesna sıfatlarıyla tanınır. Biz bugün onların mirasçılarını anıyoruz. Mübarek zat Hacı Salih Efendi’nin oğlu olan Hacı Fakirullah Hoca Efendi tıpkı babası gibi dini ilimlerin yanı sıra insanların kırık kalplerini de irşad ederdi. Hacı Fakirullah Efendi’nin sosyal bir vazifesi vardı. Onun vazifesi birey ve toplumla alakalıydı. Onun görevi diğer İslam âlimleri gibi insanları Hak ve Hakikate yönlendirmekti yani irşattı. Hacı İsmail Fakirullah Hoca Efendi’nin adını taşıyan Camimiz inşallah Hak aşığı âlimlerin yetişmesine vesile olacaktır. İsra Suresi’nde buyrulduğu gibi: ‘Şüphesiz bu Kur’an, en doğru ve en sağlam yola iletir; güzel davranıp salih amel işleyen müminlere de büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler.’ Rabbim inşallah camimizde nice Kur’an sevdalılarının yetişmesine vesile olur. İki cihanın serveri, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in Veda Hutbesi’nde, buyurduğu gibi; ‘Size iki emanet bırakıyorum. Eğer bu iki emanete sımsıkı sarılırsanız asla yolunuzdan şaşmazsınız. Bunlar: Kur’anı Kerim ve benim sünnetimdir.’ Rabbim, bizleri Sırâtı müstakimden, Efendimizin Sünneti seniyyesinden ayırmasın. Cenabı Hak, Peygamberlerin, sıddıkların, şühedaların ve salihlerin yolundan bizleri mahrum etmesin.”
Vali Memiş: “Mehmet Sekmen başkanımız yerel yönetimin duayen ismidir”
Erzurum Valisi Okay Memiş de, konuşmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in belediyecilikte duayen bir isim olduğunu kaydetti. Vali Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Erzurum’umuz her geçen gün güzelleşiyor ve gelişiyor. Erzurum'a dışarıdan gelen insanlar beş yıl öncesinden Erzurum’u bilenler şimdi geldiklerinde artık şehrin tam bir Büyükşehir olduğunu söylüyor. Erzurum yollarıyla, parklarıyla, bahçeleriyle, şehirleşmesiyle, imar planıyla fevkalade bir kente dönüştü. Bunun için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen Bey ve çalışkan ekibine huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Kendisi duayen bir isimdir.” Mevlidhan Hafız Osman Temel’in Kur’an tilaveti sonrası Mahrukatçılar Sitesi Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi ve Hacı İsmail Fakirullah Efendi Cami’nin temeli dualarla atıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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