Erzurumspor FK: 3 - Pendikspor: 3 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Erzurumspor FK ile Pendikspor, 3-3 berabere kaldı. 2. Yarıda Mallik Wilks, Jonson Clarke-Harris (p) ve Thuram'ın golleriyle 3-0'dan geri dönerek beraberliği kurtarak Pendikspor, puanını 5'e yükseltti. Öte yandan Erzurumspor FK da haftayı 5 puanla tamamladı.
Ev sahibinin gollerini 11'de Mustafa Fettahoğlu, 19'da Brandon Baiye ve 24. dakikada Benhur Keser atarken, konuk ekibe 3-0 gerideyken beraberliği getiren golleri ise 63'te Mallik Wilks, 71'de penaltıdan Jonson Clarke-Harris ve 88. dakikada Thuram kaydetti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Mavi Beyazlılar, Sarıyer'e konuk olacak. İstanbul temsilcisi, Sivasspor'u ağırlayacak.