Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik olası operasyonu gündemdeyken, Esad rejimi ile görüşmeler sürdüren terör örgütü PKK/PYD'nin sözcüsü Cihan Ahmed, Rus basın yayın organı Sputnik'e konuştu.



"ÖZERK YÖNETİMİMİZ TANINSIN"

Sputnik'e demeç veren terör örgütünün sözcüsü Ahmed, "Diyalog sürecine devam ediyoruz ve şu an itibarıyla herhangi bir sonuç elde etmedik. Bizi her şeyden önce Suriye'nin kuzeydoğusundaki özerk yönetimimizin tanınması ilgilendiriyor. Her şeye rağmen biz, Suriyeliyiz ve Suriye'nin çocuklarıyız" dedi.

