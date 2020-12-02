Eşcinsellik karşıtı vekil, eşcinsel seks partisinde basıldı 0:00 / 0:00

DHA

Belçika'nın başkenti Brüksel'de koronavirüs salgınına karşı 22.00 - 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Brüksel'de polis, geçen Cuma akşamı, yasağa rağmen, kent merkezindeki Steenstraat'ta bir izinsiz parti düzenlendiği ihbarını aldı. Polis merkezine yakın konumdaki bir eşcinsel barın birinci katında düzenlenen yasa dışı etkinliği sonlandırmak için binaya giren güvenlik güçleri, eşcinsel seks partisi düzenleyen ve büyük bölümü çıplak olan 25 kişiyle karşılaştı.

EŞCİNSELLİK KARŞITI MACAR VEKİL DE PARTİDE

Eşcinsel seks partisine katılanlar arasında, son dönemde LGBT karşıtı görüşleri nedeniyle eleştirilen Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın partisine mensup Avrupa parlamenteri Jozsef Szajer ile 2 üst düzey Avrupa Birliği (AB) diplomatının da bulunduğu ortaya çıktı.

Seks partisine düzenlenen baskın üzerine pencereden atlayarak, yakındaki bir kanalizasyon borusundan kaçmaya çalışan Macar politikacı, polis tarafından yakalandı. Kaçtığı sırada elinden hafif şekilde yaralanan Szajer'in sırt çantasında, uyuşturucu bulunduğu belirtildi.

Üzerinden kimlik olmadığını söyleyen Jozsef Szajer, polis tarafından gözaltına alınınca, diplomatik dokunulmazlığı bulunduğunu belirterek karara itiraz etti.

İTİRAF ETTİ, GÖREVİ BIRAKTI

BBC'de yer alan habere göre, AP'de çoğunluğa sahip olan muhafazakar Avrupa Halk Partisi (MEP) üyesi olan Macar politikacı, Salı günü bir açıklama yaparak, Brüksel'deki "özel partiye katıldığını" kabul ederek,"Partideydim. Polis kimlik sordu. Yanımda kimliğim olmadığı için AP üyesi olduğumu söyledim. Polis sözlü uyarıda bulundu ve beni evime götürdü" diye konuştu. Brüksel'deki "özel partiye katıldığını" kabul eden Jozsef Szajer Macar milletvekili görevinden istifa ettiğini açıkladı.

AP: KİŞİLERİN ÖZEL HAYATINI TAKİP ETMİYORUZ

Öte yandan, Avrupa Parlamentosu (AP) Sözcülüğü ise, konuya ilişkin resmi bir bilgi almadıklarının altını çizerek, kurumun kişilerin özel hayatına değil parlamentodaki faaliyetlerini takip ettiğini açıkladık. Parlamento sözcüsü, böylesi bir durumda olası cezanın veya yaptırımın üye devletler tarafından karar verildiğini ifade etti.

SZAJER'İN SİYASİ KARİYERİ

Szajer, 1994'ten 2002'ye kadar Macar parlamentosunda Fidesz partisinin grup lideriydi. Daha sonra Avrupa Parlamentosu'na seçilerek siyasi kariyerine Brüksel'de devam etti