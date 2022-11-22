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Haberler Gündem Güvenlik Esenyurt'ta izinsiz gösteriye polis müdahalesi: 14 gözaltı
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Esenyurt'ta izinsiz gösteriye polis müdahale etti: 14 gözaltı

Esenyurt'ta HDP binası önünde toplanarak izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Uyarılara rağmen dağılmayan gruptan 14 kişi gözaltına alındı

Esenyurt'ta izinsiz gösteriye polis müdahalesi: 14 gözaltı
Esenyurt'ta izinsiz gösteriye polis müdahalesi: 14 gözaltı
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AA

İstanbul Esenyurt'ta izinsiz gösteri yapmak isteyen ve uyarılara rağmen dağılmayan gruba müdahale eden polis, 14 kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Esenyurt HDP binası önünde toplanan bir grup, izinsiz gösteri düzenlemek istedi.

Basın açıklaması yapmak isteyen ve dağılmayan gruba polis, eylemin izinsiz olduğunu belirterek müsaade etmedi.

Uyarılara rağmen dağılmayan gruba müdahale eden polis ekipleri, göstericilerden 14'ünü gözaltına aldı.

Öte yandan izinsiz gösterilerle ilgili İstanbul genelinde gözaltına alınan toplam 73 kişi hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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