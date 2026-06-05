Esenyurt'ta kadın esnafa bıçak çekti!

Habertürk Manşet - 4 Haziran 2026 (Ünlü Yayıncıyı Dolandıran Taksici Tutuklandı)

ABD'li yayıncının olaylı yolculuğu: Taksimetre açmadı fazla para çekti. 5 KM mesafeye 7 bin 300 TL aldı: ABD'li turist İstanbul'da taksici tarafından dolandırıldı. Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Dolandırılan Turist Andrew Rancourt, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı ve Tüketici K... Daha Fazla Göster ABD'li yayıncının olaylı yolculuğu: Taksimetre açmadı fazla para çekti. 5 KM mesafeye 7 bin 300 TL aldı: ABD'li turist İstanbul'da taksici tarafından dolandırıldı. Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Dolandırılan Turist Andrew Rancourt, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı ve Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu anlattı. Daha Az Göster