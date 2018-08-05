“Vay Be” albümü ile uzun süren sessizliğini bozan Kenan Doğulu Harbiye Açıkhava Konseri’nden bir gün sonra Ayayorgi Trenbeach’te sevenlerinin karşısına “Çıldırmaya hazır mısın Çeşme” sesleriyle çıktı.

Yorgun ama mutluydu Kenan Doğulu. Çünkü uzun süredir Kenan Doğulu’yu bilen takip eden biri olarak direk şunu söyleyebilirim ki bu kadar kitlelerin karşısında şarkılarını 25 senedir söyleyebilmek bir başarı.

Kenan Doğulu konseri için özel denize karşı bir sahne kurulmuş. Görülmeye değerdi. Zaten fotoğrafta da anlayabilirsiniz. Gerçekten görsel bir şölen yaşandı. Kenan Doğulu’da acayip keyif aldı ve zaman zaman merdivenlerden çıkarak denizde olanlara da şarkılarını seslendirdi.

Harbiye Açıkhava’dan gelip Çeşme’de şarkılarını seslendiren Kenan Doğulu sahneden inip Kayseri’ye hareket etti. Ne yalan söyleyeyim. Ben bu Kenan Doğulu hallerini çok ama çok özlemişim.

Anneannem bile ayağa kalktı hadi ayağa kalkma zamanı

Kenan Doğulu’yu sahnede bırakmaya gönlüm razı değil ama diğer tarafta da Çeşme Anfitiyatro da Sıla sahneye çıkacak. Sıla’yı izlemek istiyorum.

O koca güzel yeşil gözlerini, mimikler yaparak güzel şarkıları söyleyen kadını görmeyi özledim.

Evet şarkıları güzel, kendi güzel, sesi güzel. Daha ne olsun.

Kenan Doğulu şarkıları ile başlayan muhteşem gün Sıla şarkıları ile bitsin diyerek uçuyorum Anfitiyatro’ya. Karşımda Sıla. Yine güzel. Siyah bir elbise ile çıkıyor. Evet hava biraz sıcak. Sıla biraz kapalı ama derin bir sırt dekoltesi ile kurtarıyor durumu.

Şarkılar mest ediyor.

Önümde oturan iki kişi dikkatimi çekiyor. Bir kadın tıpatıp Sıla’ya benziyor. İkizi gibi. Bu kadar olamaz. Annesi herhalde diyorum. Ve tabii “Yanındaki pamuk hanımda anneannesi olsa gerek” diyorum içimden.

Ve meslek aşkı herhaldelerde iş yürümez Sıla’nın menajeri Serkan’a o an mesaj çekiyorum.

O güzel hanım Sıla’nın teyzesi Nur pamuk hanım da anneannesi Süheyla Hanım’mış.

10 sene sonra ilk kez Sıla’nın ailesinden biriyle tanışıyoruz.

Sıla’da konser sonrasında tanıştırıyor bizi anneannesi ile. Çünkü anneanne ayağa kalkıyor. Güzel torununu alkışlamak hem de dans etmek için.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ